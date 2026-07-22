الأربعاء 22 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«آسيوي الشطرنج» يعتمد رفع العلم الروسي وعزف النشيد الوطني

«آسيوي الشطرنج» يعتمد رفع العلم الروسي وعزف النشيد الوطني
22 يوليو 2026 13:14

أبوظبي (الاتحاد)
اعتمد الاتحاد الآسيوي للشطرنج برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، قرار السماح برفع علم روسيا وعزف السلام الوطني الروسي خلال البطولات والمسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد الآسيوي للشطرنج، في ضوء المستجدات التي شهدتها الساحة الرياضية الدولية بشأن عودة روسيا إلى المنافسات، والتطورات الأخيرة المتعلقة بوضع اللجنة الأولمبية الروسية.
وأكد الاتحاد الآسيوي للشطرنج أن القرار يأتي انطلاقاً من التزامه بمبادئ الحركة الرياضية الدولية، وحرصه على توحيد الأسرة الشطرنجية الآسيوية، بما يسهم في تعزيز المنافسة الرياضية وتطوير اللعبة في القارة، وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها.
وبموجب القرار، ستشارك المنتخبات واللاعبون الروس في جميع بطولات الاتحاد الآسيوي للشطرنج تحت علم روسيا الرسمي، مع عزف السلام الوطني الروسي خلال مراسم التتويج، اعتباراً من تاريخ اعتماد القرار.
ويُعد القرار خطوة جديدة في مسار عودة الرياضة الروسية إلى الساحة الدولية، في ظل التطورات الأخيرة المرتبطة باللجنة الأولمبية الروسية، مع استمرار كل اتحاد رياضي دولي أو قاري في تنظيم مشاركات أعضائه وفق لوائحه وأنظمته الخاصة.
ويُذكر أن الاتحاد الروسي للشطرنج انضم إلى الاتحاد الآسيوي للشطرنج بعد موافقة الجمعية العمومية التي عقدت في أبوظبي في فبراير 2023، عقب انتقال عضويته من الاتحاد الأوروبي للشطرنج إلى الاتحاد الآسيوي، في خطوة عزّزت مستوى المنافسات القارية بانضمام أحد أبرز اتحادات الشطرنج في العالم.

الاتحاد الآسيوي للشطرنج
سلطان بن خليفة بن شخبوط
آخر الأخبار
4 ودّيات ترفع جاهزية دبا الحصن في القاهرة
الرياضة
4 ودّيات ترفع جاهزية دبا الحصن في القاهرة
اليوم 15:15
"أبوظبي للخلايا الجذعية" يكشف آلية بيولوجية جديدة لعلاج مرض "هنتنغتون"
علوم الدار
"أبوظبي للخلايا الجذعية" يكشف عن آلية بيولوجية جديدة لعلاج مرض "هنتنغتون"
اليوم 15:11
"سقيا الإمارات" تستعرض إنجازاتها الإنسانية لخدمة مليون مستفيد في تنزانيا
علوم الدار
"سقيا الإمارات" تستعرض إنجازاتها الإنسانية لخدمة مليون مستفيد في تنزانيا
اليوم 15:04
اختبار المنشطات إجباري في طواف فرنسا
الرياضة
اختبار المنشطات إجباري في طواف فرنسا
اليوم 14:45
«الأبيض الأولمبي» يترقب قرعة «آسياد آيتشي-ناجويا»
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يترقب قرعة «آسياد آيتشي-ناجويا»
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©