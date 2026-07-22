«آسيوي الشطرنج» يعتمد رفع العلم الروسي وعزف النشيد الوطني

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد الاتحاد الآسيوي للشطرنج برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، قرار السماح برفع علم روسيا وعزف السلام الوطني الروسي خلال البطولات والمسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد الآسيوي للشطرنج، في ضوء المستجدات التي شهدتها الساحة الرياضية الدولية بشأن عودة روسيا إلى المنافسات، والتطورات الأخيرة المتعلقة بوضع اللجنة الأولمبية الروسية.

وأكد الاتحاد الآسيوي للشطرنج أن القرار يأتي انطلاقاً من التزامه بمبادئ الحركة الرياضية الدولية، وحرصه على توحيد الأسرة الشطرنجية الآسيوية، بما يسهم في تعزيز المنافسة الرياضية وتطوير اللعبة في القارة، وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها.

وبموجب القرار، ستشارك المنتخبات واللاعبون الروس في جميع بطولات الاتحاد الآسيوي للشطرنج تحت علم روسيا الرسمي، مع عزف السلام الوطني الروسي خلال مراسم التتويج، اعتباراً من تاريخ اعتماد القرار.

ويُعد القرار خطوة جديدة في مسار عودة الرياضة الروسية إلى الساحة الدولية، في ظل التطورات الأخيرة المرتبطة باللجنة الأولمبية الروسية، مع استمرار كل اتحاد رياضي دولي أو قاري في تنظيم مشاركات أعضائه وفق لوائحه وأنظمته الخاصة.

ويُذكر أن الاتحاد الروسي للشطرنج انضم إلى الاتحاد الآسيوي للشطرنج بعد موافقة الجمعية العمومية التي عقدت في أبوظبي في فبراير 2023، عقب انتقال عضويته من الاتحاد الأوروبي للشطرنج إلى الاتحاد الآسيوي، في خطوة عزّزت مستوى المنافسات القارية بانضمام أحد أبرز اتحادات الشطرنج في العالم.