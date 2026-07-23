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الرياضة

الاتحاد الألماني عن التعاقد مع كلوب: لا تزال هناك تفاصيل تتطلب العمل

الاتحاد الألماني عن التعاقد مع كلوب: لا تزال هناك تفاصيل تتطلب العمل
23 يوليو 2026 12:36

فرانكفورت(د ب أ)
نفى الاتحاد الألماني لكرة القدم عقد اجتماع موسع اليوم الخميس، لوضع اللمسات الأخيرة على تعيين يورجن كلوب مدرباً للمنتخب الألماني الأول.
كانت مصادر مطلعة ذكرت أن مجلس الإشراف والأطراف المعنية في الاتحاد، سوف يعقدون اجتماعاً اليوم، لكن اتحاد الكرة الألماني نفى ذلك، مؤكداً أنه لا تزال هناك تفاصيل تتطلب العمل عليها، دون تحديد موعداً لهذا الاجتماع.
وأثيرت تكهنات واسعة حول إمكانية تقديم كلوب غداً الجمعة في منصب المدير الفني لمنتخب الماكينات بعقد يمتد حتى عام 2030، لكن أصبح هذا الأمر محل شك في الوقت الحالي.
ورغم ذلك، تذهب جميع المؤشرات في اتجاه التعاقد مع المدرب السابق لبروسيا دورتموند وليفربول والبالغ من العمر 59 عاماً، لخلافة جوليان ناجلسمان الذي رحل عن منصبه عقب الخروج من دور الـ32 لمونديال 2026 بالخسارة أمام باراجواي، وهو التعثر الثالث على التوالي للمنتخب الألماني في البطولات الكبرى.

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