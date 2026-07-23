«أبوظبي للصقارين» يكشف أجندة مسابقات موسمه الجديد



أبوظبي (وام)

أعلن نادي أبوظبي للصقارين عن أجندة مسابقات الصيد بالصقور للموسم الجديد 2026-2027، التي تمتد من نوفمبر 2026 حتى يناير 2027، وتضم 14 مسابقة ومهرجاناً في كل من أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة.

وأكد النادي أن مسابقة كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور خلال الفترة من 10 إلى 27 يناير2027، تتصدر أجندة الموسم، وتعد من أبرز محطاته، لما تحمله من دلالة وطنية عميقة بموروثها الأصيل، بالإضافة إلى مسابقة مزاينة كأس رئيس الدولة للصقور على مدار يومي 25 و26 ينايرمن الشهر نفسه.

وتشتمل الأجندة على عدد من المسابقات والمهرجانات النوعية، من بينها بطولة العين للتلواح خلال الفترة من 5 إلى 17 ديسمبر 2026، ومسابقة مهرجان الشيخ زايد للصيد بالصقور نوفمبر 2026، ومهرجان الظفرة من 3 إلى 6 يناير 2027، إلى جانب سباقات التلواح ومسابقات الهدد ومسابقات الناشئين خلال الفترة المقبلة.

وأكد النادي التزامه بتنظيم موسم مميز وفق أفضل الممارسات، يليق بمكانة هذا الموروث الوطني العريق، وإرثه الوطني الكبير لتعزيز حضوره لدى الأجيال المتعاقبة.