الخميس 23 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أبوظبي للصقارين» يكشف أجندة مسابقات موسمه الجديد

«أبوظبي للصقارين» يكشف أجندة مسابقات موسمه الجديد
23 يوليو 2026 17:00


أبوظبي (وام)
أعلن نادي أبوظبي للصقارين عن أجندة مسابقات الصيد بالصقور للموسم الجديد 2026-2027، التي تمتد من نوفمبر 2026 حتى يناير 2027، وتضم 14 مسابقة ومهرجاناً في كل من أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة.
وأكد النادي أن مسابقة كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور خلال الفترة من 10 إلى 27 يناير2027، تتصدر أجندة الموسم، وتعد من أبرز محطاته، لما تحمله من دلالة وطنية عميقة بموروثها الأصيل، بالإضافة إلى مسابقة مزاينة كأس رئيس الدولة للصقور على مدار يومي 25 و26 ينايرمن الشهر نفسه.
وتشتمل الأجندة على عدد من المسابقات والمهرجانات النوعية، من بينها بطولة العين للتلواح خلال الفترة من 5 إلى 17 ديسمبر 2026، ومسابقة مهرجان الشيخ زايد للصيد بالصقور نوفمبر 2026، ومهرجان الظفرة من 3 إلى 6 يناير 2027، إلى جانب سباقات التلواح ومسابقات الهدد ومسابقات الناشئين خلال الفترة المقبلة.
وأكد النادي التزامه بتنظيم موسم مميز وفق أفضل الممارسات، يليق بمكانة هذا الموروث الوطني العريق، وإرثه الوطني الكبير لتعزيز حضوره لدى الأجيال المتعاقبة.

نادي أبوظبي للصقارين
الصيد بالصقور
كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
الصقور
رياضة الصيد بالصقور
آخر الأخبار
أبوظبي
علوم الدار
طقس صحو نهاراً مع ظهور سحب شرقاً غداً
اليوم 18:34
صورة جماعية للمشاركين في اجتماع رابطة "آسيان" في الفلبين
الأخبار العالمية
رابطة "آسيان" تدعو إلى مرور "بدون عوائق" في مضيق هرمز
اليوم 18:22
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
"الخارجية" تقدم خدمات قنصلية مخصصة لحاملي الإقامة الذهبية
اليوم 18:07
«مدينة مصدر» توسع حضورها في السوق الصينية
اقتصاد
«مدينة مصدر» توسع حضورها في السوق الصينية بافتتاح مكتبين إضافيين في شنغهاي وشينزن
اليوم 18:06
تعاون بين «صندوق خليفة» و«الوطنية للخدمات اللوجستية»
اقتصاد
«صندوق خليفة» و«الوطنية للخدمات اللوجستية» يتعاونان لدعم المشاريع الإماراتية
اليوم 17:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©