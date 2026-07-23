طواف فرنسا في قبضة «الإمارات للدراجات» قبل اختبار «ألب دويز»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

حافظ السلوفيني تادي بوجاتشار، قائد فريق الإمارات-إكس آر جي، على القميص الأصفر في «طواف فرنسا للدراجات»، بعد المرحلة الثامنة عشرة، اليوم الخميس، التي شهدت فوزاً منفرداً للإكوادوري ريتشارد كاراباز على مرتفعات أورسير-ميرليت، فيما عزز «الإمارات للدراجات» حضوره في مقدمة السباق بتصدر ثلاثة تصنيفات، قبل الاختبار المرتقب في ألب دويز.

وخطف كاراباز، دراج «إي إف إديوكيشن»، الأضواء بهجوم حاسم في الصعود الأخير، ليقطع الكيلومترات الثلاثة الأخيرة منفرداً، ويحقق فوزه الثاني في إحدى مراحل «طواف فرنسا»، والأول له منذ أكثر من عام.

وعبر الإكوادوري، البالغ 33 عاماً، خط النهاية متقدماً بفارق 45 ثانية على السويسري ماورو شميد «جايكو العلا»، والأميركي ماتيو يورغنسون «فيزما-ليز أ بايك»، صاحبي المركزين الثاني والثالث.

وشهدت المرحلة، التي بلغ إجمالي الارتفاع التراكمي فيها نحو 3900 متر، صراعاً قوياً لتشكيل مجموعة الهروب، قبل أن يتسع الفارق عن المجموعة الرئيسة إلى أكثر من ثماني دقائق.

وحافظ بوجاتشار على صدارة الترتيب العام بزمن 64 ساعة و35 دقيقة و13 ثانية، متقدماً بفارق 4 دقائق و32 ثانية على البلجيكي ريمكو إيفينبول، فيما يحتل زميله المكسيكي إسحاق ديل تورو المركز الثالث بفارق 6 دقائق و51 ثانية، ليضع فريق الإمارات اثنين من دراجيه ضمن الثلاثة الأوائل.

ويتصدر ديل تورو أيضاً ترتيب أفضل دراج شاب «القميص الأبيض»، بفارق 20 ثانية أمام الفرنسي بول سيكساس، فيما يجمع بوجاتشار بين القميص الأصفر وصدارة تصنيف أفضل متسلق «القميص المنقّط» برصيد 70 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام الفرنسي فالنتين باريه-بينتر.

وتتحول الأنظار، اليوم الجمعة، إلى المرحلة التاسعة عشرة الممتدة لمسافة 127.9 كيلومتر من جاب إلى ألب دويز، في واحدة من أبرز المحطات الجبلية في النسخة الـ113.

وتحمل المرحلة سلسلة من الصعود، قبل النهاية الشهيرة في ألب دويز عبر منعطفاتها الـ21، وتكتسب أهمية إضافية كونها تمثل الفصل الأول من مواجهتين متتاليتين هناك، ما يضع صدارة بوجاتشار والمركز الثالث لديل تورو وقوة فريق الإمارات أمام اختبار حاسم.

ماكنولتي يودع

لم يخلُ يوم «فريق الإمارات» من المتاعب أمس، بعدما اضطر الأميركي براندون ماكنولتي إلى الانسحاب قبل نحو 20 كيلومتراً من النهاية، إثر معاناته منذ بداية المرحلة.

وتراجع ماكنولتي مبكراً خلال صعود «كوت دانجين»، ولم يتمكن من استعادة إيقاعه، علماً بأنه تعرض لحادث مع سيارة خلال استطلاع مسار المرحلة السادسة عشرة للسباق الفردي ضد الساعة.

ويأتي انسحابه في وقت عانى فيه البريطاني آدم ييتس متاعب صحية خلال الأيام الأخيرة، ما يضع عمق تشكيلة الفريق أمام اختبار إضافي في المراحل الجبلية المتبقية.

بوجاتشار: قوتنا في صلابتنا

أعرب بوجاتشار عن أسفه لانسحاب ماكنولتي، وقال:«للأسف خسرنا براندون اليوم»، مشيراً في الوقت ذاته إلى تحسن حالة ييتس بعد معاناته في المرحلة السابقة.

وأضاف: «عانى آدم كثيراً على الدراجة، لكنه بدا أفضل، آمل أن يكون في حالة جيدة السبت، لأننا سنحتاج إلى فريق قوي».

وأكد ثقته بقدرة «فريق الإمارات» على تجاوز الظروف الصعبة، وقال: «إذا لم يتحسن وضع زملائي، فلا تعرف ما الذي قد تضطر إلى فعله، وعندها عليك أن تتسابق وفقاً لغريزتك»، وختم: «أؤمن بأن الأمور ستكون جيدة داخل الفريق، وسنتجاوز اليومين المقبلين».



