أبوظبي تكتب تاريخ «يو إف سي» بـ23 حدثاً عبر 16 عاماً

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها واحدةً من أبرز عواصم الرياضة العالمية، مع استعدادها لاستضافة الحدث الثالث والعشرين لمنظمة «يو إف سي» في تاريخها، عندما تحتضن «ليلة النزال» غداً السبت في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، ضمن الشراكة الاستراتيجية مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، الممتدة منذ عام 2019 وأسهمت في تحويل الإمارة إلى محطة رئيسة على أجندة أكبر منظمة للفنون القتالية المختلطة في العالم.

ويمثّل الحدث فصلاً جديداً في رحلة امتدت 16 عاماً منذ استضافة أبوظبي أول بطولة للمنظمة في أبريل من عام 2010، وشهدت استضافة أبرز نجوم اللعبة، واحتضان نزالات تاريخية، وإطلاق مشروع «جزيرة النزال»، الذي أبقى الرياضة العالمية حيّة خلال جائحة «كوفيد-19»، ورسّخ مكانة العاصمة بوصفها الشريك الأبرز للمنظمة خارج الولايات المتحدة.

وتتجه الأنظار في النُّسخة الحالية إلى النزال الرئيس الذي يجمع بطل الوزن الخفيف الثقيل السابق الروسي ماغوميد أنكالايف بالمقاتل الأوزبكي الصاعد بوغدان غوسكوف، في مواجهة يُنتظر أن يكون لها تأثير مباشر على خريطة المنافسة في الفئة، إلى جانب بطاقة تضم عدداً من أبرز المواهب الصاعدة في المنظمة.

بدأت العلاقة بين أبوظبي و«يو إف سي» مع حدث «يو إف سي 112» في أبريل 2010، عندما أصبحت العاصمة الإماراتية أول مدينة في الشرق الأوسط تستضيف حدثاً للمنظمة، وشهدت تتويج الأميركي فرانكي إدجار بلقب الوزن الخفيف بعد فوزه على بي جيه بن، إلى جانب دفاع الأسطورة أندرسون سيلفا عن لقب الوزن المتوسط أمام داميان مايا.

وشكَّل عام 2019 نقطة تحوّل في هذه العلاقة، مع توقيع اتفاقية الشراكة طويلة الأمد بين «يو إف سي» ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والتي أسهمت في تعزيز حضور المنظمة في المنطقة، وتحويل أبوظبي إلى وجهة ثابتة لاستضافة أبرز عروضها.

وفي العام نفسه، استضافت الإمارة بطولة «يو إف سي 242»، التي شهدت دفاع الأسطورة حبيب نورمحمدوف عن لقب الوزن الخفيف أمام الأميركي داستن بورييه، في أمسية تُعد من أكثر الأحداث جماهيرية وتأثيراً في تاريخ المنظمة.

لكن الإنجاز الأكبر جاء خلال جائحة «كوفيد-19»، عندما أصبحت أبوظبي مركز العمليات العالمي للمنظمة عبر مشروع «جزيرة النزال»، الذي استضاف 12 فعالية بين يوليو 2020 ويناير 2021، في وقت توقّفت فيه معظم الأحداث الرياضية حول العالم، لتوفر العاصمة الإماراتية بيئة آمنة ضمنت استمرار منافسات الفنون القتالية المختلطة.

وشهدت تلك الفترة العديد من النزالات التي دخلت تاريخ اللعبة، من بينها الظهور الأول اللافت لحمزة شيماييف، والضربة القاضية الأسطورية لخواكين باكلي، والدفاع الأخير لحبيب نورمحمدوف عن لقبه أمام جاستن غايثجي قبل إعلان اعتزاله.

كما احتضنت أبوظبي محطّات صنعت أبطالاً جدداً، أبرزها تتويج غلوفر تيكسيرا بلقب الوزن الخفيف الثقيل في «يو إف سي 267»، ثم فوز إسلام ماخاتشيف على تشارلز أوليفيرا في «يو إف سي 280» ليُتوّج بطلاً للوزن الخفيف.

وخلال الأعوام الماضية، استضافت العاصمة نخبة من أشهر نجوم الرياضة، يتقدّمهم حبيب نورمحمدوف، وإسلام ماخاتشيف، وكونور ماكجريجور، وأندرسون سيلفا، وإسرائيل أديسانيا، وألكسندر فولكانوفسكي، وتشارلز أوليفيرا، وداستن بورييه، وجاستن غايثجي، وحمزة شيماييف.

ومع وصول المنظَّمة إلى حدثها الثالث والعشرين في العاصمة الإماراتية، تبدو أبوظبي اليوم أكثر من مجرد محطة لاستضافة النزالات، إذ أصبحت شريكاً استراتيجياً في مسيرة «يو إف سي»، ونموذجاً عالمياً في تنظيم أكبر الأحداث الرياضية، بما يعزّز مكانتها كعاصمة للفنون القتالية المختلطة في المنطقة، وإحدى أهم وجهات الرياضة العالمية.

23 بطولة استضافتها أبوظبي منذ عام 2010، توزّعت بين بطولات مرقّمة على ألقاب العالم، وبطولات «ليلة النزال»، إلى جانب 9 بطولات أقيمت ضمن سلسلة «جزيرة النزال» في عامي 2020 و2021، مما رسّخ مكانة العاصمة الإماراتية إحدى أهم الوجهات العالمية لرياضة الفنون القتالية المختلطة.

ولا تقتصر أهمية الحدث على النزالات داخل الأوكتاجون، إذ انطلقت طوال الأسبوع فعاليات «أسبوع أبوظبي للتحدي»، التي تنظّمها «يو إف سي» بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وتتضمن برنامجاً حافلاً بالتجارب الجماهيرية في ياس مول، والتدريبات المفتوحة للمقاتلين، ومراسم الوزن الرسمية، وجلسات لقاء النجوم.