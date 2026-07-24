أوتامندي ينهي مشواره الدولي بعد 17 عاماً

بوينوس أيرس(أ ف ب)

قرر قلب الدفاع نيكولاس أوتامندي إنهاء مشواره مع المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم عن 38 عاماً، بعد أربعة أيام من خسارة نهائي مونديال 2026 أمام إسبانيا 0-1 بعد التمديد في إيست راذرفورد، بالقرب من نيويورك، وفق ما أعلن اللاعب.

وأعلن أوتامندي الذي انضم مؤخراً إلى ريفر بلايت الأرجنتيني، قراره في مقطع فيديو ورسالة نشرهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب «أودع المنتخب وأنا أشعر بالطمأنينة لأني قدمت كل ما لديّ. لم أدخر جهداً يوماً، ولم أتوقف عن الإيمان، ولم أكُف عن اعتبار هذا القميص أعظم شرف في حياتي».

وخاض أوتامندي 139 مباراة بقميص «ألبيسيليستي» منذ ظهوره الأول عام 2009 تحت قيادة الأسطورة الراحل دييجو مارادونا، في طريقه للمشاركة في أربع نسخ من كأس العالم (جنوب أفريقيا 2010، روسيا 2018، قطر 2022 وأميركا الشمالية 2026)، فارضاً نفسه أحد أبرز عناصر المنتخب المتوج باللقب العالمي قبل أربعة أعوام.

كما يضم سجله لقبين في كوبا أميركا (2021 و2024)، إضافة إلى لقب «فيناليسيما» 2022 أمام إيطاليا بطلة أوروبا في حينها.

وسبق لأوتامندي أن أعلن في 2025 أن كأس العالم 2026 ستكون آخر بطولة له مع المنتخب الوطني.

والتحق اللاعب أمس بمركز تدريبات ريفر بلايت في بوينوس أيرس، بعد أكثر من 15 عاماً قضاها في الملاعب الأوروبية، حيث دافع عن ألوان بورتو وبنفيكا البرتغاليين وفالنسيا الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، إلى جانب فترة قصيرة عام 2014 مع أتلتيكو مينيرو البرازيلي.