كلوب يبدأ مهمته مع ألمانيا بتهديد!

برلين (د ب أ)

بدأ يورجن كلوب مسيرته كمدرب للمنتخب الألماني بتهديده بالاستقالة إذا انتهكت وسائل الإعلام خصوصية عائلته، وتم تعيين المدرب السابق لليفربول، اليوم الجمعة، بعقد يمتد لأربع سنوات خلفاً لجوليان ناجلسمان، الذي استقال هذا الشهر بعد هزيمة ألمانيا المفاجئة أمام باراجواي في دور الـ32 من كأس العالم.لكن كلوب «59 عاماً» وجه تحذيراً لوسائل الإعلام خلال أول مؤتمر صحفي له كمدرب للمنتخب الألماني، وقال كلوب في تصريحات نقلتها «بي بي سي»: «إذا أسأتم التصرف ولم تتركوا عائلتي وشأنها، فسأرحل، سأنسحب».

وتابع: «أنا لا أقوم بهذه المهمة لنفسي، بل من أجلكم. أقبل هذه المهمة رغم أنني رأيت كيف تعاملتم مع يوليان ناجلسمان وتوماس توخيل».، وأختتم حديثه قائلًا: «أحب هذه الوظيفة، لكنني مستعد دائما» للاستقالة إذا لزم الأمر».