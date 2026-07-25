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الرياضة

مرسيدس يغازل فيرستابن للانضمام إلى أنتونيلي

مرسيدس يغازل فيرستابن للانضمام إلى أنتونيلي
25 يوليو 2026 15:13

ميونيخ (د ب أ)
قال توتو فولف، رئيس فريق مرسيدس، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، إن التعاقد مع بطل العالم السابق، الهولندي ماكس فيرستابن، ليشكل ثنائياً مع الإيطالي كيمي أنتونيللي يظل خياراً بالنسبة للفريق.
وقال فولف لشبكة «سكاي» التليفزيونية غي مقابلة ستذاع قبل سباق الجائزة الكبرى المجري، غداً الأحد، إنه سيتم الاحتفاظ بالسائق الشاب أنتونيلي وبالبريطاني جورج راسل حتى 2027.
ولكن بالنظر إلى اهتمام مرسيدس على المدى الطويل ببطل العالم أربع مرات فيرستابن للقيادة إلى جانب الشاب أنتونيلي، قال:«لن نتردد في ضمهما معاً إلى الفريق في مرحلة ما».
وأضاف فولف:«يجب أن تمنح كيمي الوقت ليتطور. ماكس في قمته، يمكنه فعل أي شيء».
ويمتد عقد فيرستابن مع ريد بول حتى 2028، ولكن ذكرت تقارير أن يتضمن شرطاً جزائياً.
وهيمن فريق مرسيدس على سباقات الموسم حتى الآن تحت القواعد الجديدة، فيما لم يفز فيرستابن بأي سباق حتى الآن.
ويتصدر أنتونيلي «19 عاماً» ترتيب فئة السائقين متفوقاً على البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق فيراري، وعلى راسل. فيما يتواجد فيرستابن «28 عاماً» في المركز السابع.
وقال فولف إنه «ليس خائفاً» من أن يتواجد لديه سائقين من أصحاب المستوى العالي في الفريق مرة أخرى، رغم أن الأجزاء بين هاميلتون والألماني نيكو روزبرج قبل سنوات عديدة كانت غير جيدة إلى حد ما.
وقال:«كان تعاملي مع روزبرج وهاميلتون خاطئاً، اليوم على الأرجح سأتعامل بطريقة أفضل».
وأكد فولف أن أنتونيلي، الذي حصل على مكان هاميلتون العام الماضي، وراسل، الذي يتواجد بالفريق منذ عام 2022، سيظلان مع الفريق في الموسم المقبل.
وقال فولف:«لم نقم بإعلان رسمي بعد، ولكن في هذه المرحلة فإنه من المرجح أن يكون هذا هو الاستنتاج المنطقي».

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