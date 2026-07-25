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الرياضة

«الريشة الطائرة» يعتمد المشاركة في البطولات الدولية

«الريشة الطائرة» يعتمد المشاركة في البطولات الدولية
25 يوليو 2026 15:47

دبي (وام)
أعلن اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، اعتماد برنامج المشاركات الدولية للمنتخب الوطني خلال شهر أغسطس المقبل، ضمن استراتيجية إعداد المنتخبات الوطنية، وخطة التأهل إلى الألعاب الأولمبية 2028.
وأكد الاتحاد، في بيان له، أن البطولات الدولية المقررة تتضمن المشاركة في 3 فعاليات بماليزيا وغانا ونيجيريا، إلى جانب تواجد 5 لاعبين في بطولة العالم للريشة الطائرة 2026، بالهند من 17 إلى 23 أغسطس المقبل، ضمن أول مشاركة للإمارات في 4 مسابقات ببطولة العالم.
وأوضح الاتحاد أن اللاعبة غدير الطاهري ستشارك في بطولة ماليزيا الدولية ضمن منحة الاتحاد الآسيوي، من 7 إلى 9 أغسطس المقبل، بينما يشارك اللاعب ريان ملحان في بطولة غانا الدولية من 12 إلى 16 أغسطس، ثم ينتقل إلى المنافسة ببطولة نيجيريا الدولية من 26 إلى 29 أغسطس.
وقالت نورة حسن الجسمي، رئيسة اتحاد الريشة الطائرة، إن الاتحاد يواصل تنفيذ رؤيته الاستراتيجية لبناء جيل من اللاعبين للمنافسة في البطولات الدولية، بالإضافة إلى أن المشاركات الخارجية أحد أهم محاور برنامج الإعداد طويل المدى، نحو تحقيق أول تأهل للإمارات في رياضة الريشة الطائرة إلى دورة الألعاب الأولمبية "لوس أنجلوس 2028".
وأضافت أن التأهل التاريخي لخمسة لاعبين إلى بطولة العالم مؤخراً، إلى جانب المشاركة المستمرة في البطولات الدولية، يجسد العمل المشترك بين الاتحاد والأندية والأكاديميات والشركاء، ويؤكد نجاح البرامج الفنية التي ينفذها الاتحاد لتطوير اللاعبين منذ المراحل السنية وحتى المنتخبات الوطنية.
وأشارت إلى إقامة معسكر إعداد للاعبة غدير الطاهري في ماليزيا والمقام حالياً حتى 9 أغسطس المقبل، ضمن برنامج إعدادها للمشاركة الدولية، لتوفير أفضل بيئة للتدريب والاحتكاك الخارجي، لتطوير الأداء الفني للاعبين واللاعبات.

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