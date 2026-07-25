بوجاتشار يحسم لقب طواف فرنسا «قبل النهاية»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

حسم السلوفيني تادي بوجاتشار، قائد فريق الإمارات-إكس آر جي، عملياً تتويجه الخامس بلقب «طواف فرنسا للدراجات»، فيما ضمن زميله المكسيكي إسحاق ديل تورو المركز الثالث والقميص الأبيض لأفضل دراج شاب، عقب المرحلة العشرين «الملكية»، التي توج بلقبها الإكوادوري ريتشارد كاراباز، السبت، في ألب دويز.

وبات بوجاتشار بحاجة إلى عبور خط نهاية المرحلة الحادية والعشرين والأخيرة غداً، في باريس، في أي مركز ليتوج باللقب الخامس خلال سبع مشاركات، وينضم إلى قائمة أساطير الطواف المتوجين خمس مرات، الفرنسيين جاك أنكيتيل وبرنار إينو، والبلجيكي إيدي ميركس، والإسباني ميغيل إندوراين.

وسيصبح السلوفيني، البالغ 27 عاماً، الأصغر بين الخماسي وصولاً إلى خمسة ألقاب، بعدما سبق له التتويج أعوام 2020 و2021 و2024 و2025.

وعبر بوجاتشار خط نهاية المرحلة العشرين في المركز الرابع، إلى جانب زميله ديل تورو، بفارق دقيقة و5 ثوانٍ عن كاراباز، في مشهد جسد نجاح استراتيجية فريق الإمارات في حماية المركز الثالث للدراج المكسيكي.

ويتقدم بوجاتشار في صدارة الترتيب العام بفارق 6 دقائق و26 ثانية أمام البلجيكي ريمكو إيفينبول، فيما يحتل ديل تورو، البالغ 22 عاماً، المركز الثالث بفارق 9 دقائق و42 ثانية عن زميله، بعدما نجح في حسم مواجهته مع الفرنسي بول سيكساس، ليضمن أيضاً القميص الأبيض لأفضل دراج شاب.

وتوج كاراباز، دراج «إي إف إديوكيشن-إيزي بوست»، بالمرحلة العشرين، محققاً انتصاره الثاني خلال ثلاثة أيام والثالث في مسيرته بمراحل «طواف فرنسا»، بعد أداء هجومي قوي في أصعب المراحل الجبلية بالنسخة الحالية.

وقطع المتسابقون 170.9 كيلومتر في مرحلة شاقة تضمنت أربعة صعودات جبلية كبرى، وارتفاعاً تراكمياً تجاوز 5400 متر، مروراً بمرتفعات «كروا دو فير» و«تيليغراف» و«غاليبييه» و«كول دو سارين»، وصولاً إلى ألب دويز.

وشهدت الكيلومترات الأخيرة صراعاً مثيراً بين كاراباز والأميركي سيب كوس، الذي تقدم بفارق تراوح بين 15 و20 ثانية، قبل أن يتعرض لحادثي سقوط خلال آخر سبعة كيلومترات.

وكان السقوط الثاني الأخطر، بعدما حالت شبكة الأمان دون سقوط كوس من حافة منحدر، ليفقد صدارته لمصلحة كاراباز، قبل أن يواصل السباق وينهي المرحلة ثالثاً.

وعبر كاراباز خط النهاية أولاً، متقدماً بفارق 26 ثانية على إيفينبول، فيما حل كوس ثالثاً بفارق 31 ثانية، وجاء بوجاتشار وديل تورو معاً بعد دقيقة و5 ثوانٍ.

وضمن كاراباز عملياً القميص المنقط لأفضل متسلق، بعدما جمع المزيد من النقاط على المرتفعات خلال المرحلة، فيما حسم مادز بيدرسن بدوره صراع القميص الأخضر.