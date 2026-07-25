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الرياضة

الكشف عن تصميم ميداليات مونديال ألعاب القوى تحت 20 عاماً

الكشف عن تصميم ميداليات مونديال ألعاب القوى تحت 20 عاماً
26 يوليو 2026 01:05

يوجين (وام)
 أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لألعاب القوى تحت 20 عاماً، عن التصميم الرسمي لميداليات البطولة، التي ستقدم للأبطال خلال المنافسات المقررة في مدينة يوجين بولاية أوريغون الأمريكية، خلال الفترة من 5 إلى 9 أغسطس 2026.وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 1700 رياضي ورياضية يمثلون نحو 135 دولة تتقدمها دولة الإمارات في واحدة من أبرز البطولات العالمية لفئة الشباب، والتي تقام للمرة الثانية في ولاية أوريغون.
وأشارت اللجنة إلى أن تصميم الميداليات مستوحى من طبيعة ولاية أوريغون وتراثها في ألعاب القوى ويجسد الشعار الرسمي لها روح الطموح والحركة، بينما تعكس ألوان الأشرطة المرافقة للميداليات عناصر البيئة المحلية، مثل الأنهار والغابات والتضاريس الطبيعية.
يذكر أن قائمة منتخبنا الوطني المشاركة تضم 10 لاعبين ولاعبات هم ليلى أحمد، وعبدالله مشهود وعبدالقدوس علي، وأروى علي، ومريم كريم، وسليمان عبدالرحمن، وأمينات قمر الدين، وعائشة محمد، وعزة ناصر، وسعيد عمر.

 

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