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الرياضة

ضحى البشر أول مدربة إماراتية لـ «وينج سيرف»

ضحى البشر أول مدربة إماراتية لـ «وينج سيرف»
26 يوليو 2026 01:12

دبي (وام)

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حصلت ضحى البشر، لاعبة المنتخب الوطني للشراع الحديث، على شهادة مدربة فئة «وينج سيرف» المعتمدة من الجمعية البريطانية لليخوت لتصبح أول إماراتية تنال هذا الاعتماد، بما يؤهلها لتدريب هذه الفئة الحديثة في رياضة الشراع وفق أعلى المعايير الدولية. جاء حصول ضحى البشر على الشهادة التدريبية على هامش مشاركتها في برنامج «مبادلة» لتطوير اللاعبات ضمن فئة «وينج فويل»، الذي أقيم في مدينة بورتسموث بإنجلترا.
 وهنأ محمد عبد الله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، اللاعبة ضحى البشر بهذا الإنجاز، مؤكداً أنه يجسد استراتيجية الاتحاد برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، الهادفة إلى إعداد وتأهيل لاعبي المنتخبات الوطنية، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في البرامج والدورات التدريبية المتخصصة، بما يسهم في تطوير رياضة الشراع الحديث في الدولة.

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