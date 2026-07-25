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الرياضة

تعطل انتقال تير شتيجن من برشلونة إلى أياكس

تعطل انتقال تير شتيجن من برشلونة إلى أياكس
26 يوليو 2026 01:49

مدريد (د ب أ)-
دخلت صفقة انتقال الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن من نادي برشلونة إلى أياكس الهولندي في مرحلة تعقيد جديدة، وذلك بعد أن كانت الأمور تبدو محسومة بشكل كامل خلال الأيام الماضية.وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "ماركا" الإسبانية، كان كل شيء جاهزاً لسفر الحارس إلى هولندا بعد حصوله على الضوء الأخضر من إدارة النادي الكتالوني، لكن المفاوضات اصطدمت بعقبات جديدة تمثلت في خلافات حول توزيع راتب اللاعب، فضلاً عن التعقيدات الضريبية المرتبطة بالصفقة.
ويتمسك نادي برشلونة بموقفه الرافض للتنازل بسبب قيود قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني، بينما عجز نادي أياكس عن اتخاذ خطوات إضافية نحو حسم التعاقد.

 

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