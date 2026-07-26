الأحد 26 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بيدري يزور سور الصين العظيم

بيدري يزور سور الصين العظيم
26 يوليو 2026 11:15

بكين (د ب أ) 
 واصل بيدري نجم خط وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا جولته السياحية في الصين وذلك بعد التتويج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم لكرة القدم، الأسبوع الماضي.ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن بيدري استغل وجوده في الدولة الآسيوية لزيارة سور الصين العظيم، أحد أشهر المعالم الأثرية في العالم، وأضافت أن بيدري زار هذا المعلم العريق قبل أن يبدأ إجازته استعدادا للتركيز على الموسم المقبل.
ونشرت الصحيفة الكتالونية مقطع فيديو لبيدري وهو يتجول أمام سور الصين العظيم إضافة إلى مقتطفات من زيارات أخرى لأحد مطاعم ومزارات المدينة.

أخبار ذات صلة
حرائق فرنسا وإسبانيا تجبر 260 ألفاً على الإجلاء
وفاة شخص إثر حريق في شرق إسبانيا
بيدري
إسبانيا
سور الصين
منتخب إسبانيا
سور الصين العظيم
آخر الأخبار
حرائق فرنسا وإسبانيا تجبر 260 ألفاً على الإجلاء
الأخبار العالمية
حرائق فرنسا وإسبانيا تجبر 260 ألفاً على الإجلاء
اليوم 11:19
أجندة ثرية بالفعاليات والمعارض في أبوظبي
اقتصاد
بدءاً من سبتمبر المقبل حتى نهاية العام.. أجندة ثرية بالفعاليات والمعارض في أبوظبي
اليوم 11:15
بيدري يزور سور الصين العظيم
الرياضة
بيدري يزور سور الصين العظيم
اليوم 11:15
درجات الحرارة تواصل ارتفاعها الشديد في اليابان
الأخبار العالمية
درجات الحرارة تواصل ارتفاعها الشديد في اليابان
اليوم 10:44
مدرب توتنهام: من لا يرغب في البقاء فليرحل!
الرياضة
مدرب توتنهام: من لا يرغب في البقاء فليرحل!
اليوم 10:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©