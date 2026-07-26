بيدري يزور سور الصين العظيم

بكين (د ب أ)

واصل بيدري نجم خط وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا جولته السياحية في الصين وذلك بعد التتويج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم لكرة القدم، الأسبوع الماضي.ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن بيدري استغل وجوده في الدولة الآسيوية لزيارة سور الصين العظيم، أحد أشهر المعالم الأثرية في العالم، وأضافت أن بيدري زار هذا المعلم العريق قبل أن يبدأ إجازته استعدادا للتركيز على الموسم المقبل.

ونشرت الصحيفة الكتالونية مقطع فيديو لبيدري وهو يتجول أمام سور الصين العظيم إضافة إلى مقتطفات من زيارات أخرى لأحد مطاعم ومزارات المدينة.