جائزة البحرين الكبرى للفورمولا-1 في ماليزيا أكتوبر المقبل

ودابست (د ب أ)

أكد مسؤولو بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1، إقامة سباق جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا يوم الرابع من أكتوبر المقبل، واضطر القائمون على البطولة إلى تعديل أجندة السباقات بسبب الصراع في الشرق الأوسط، حيث سيشهد مضمار سيبانج الدولي، الواقع على بعد 40 ميلاً جنوب كوالالمبور، عودة المنافسات للمرة الأولى منذ عام 2017.وكان من المقرر استضافة البحرين للسباق في 12 أبريل الماضي، قبل أن يتم تأجيله جراء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. ومع استمرار حالة عدم الاستقرار بالمنطقة أصبح من المؤكد عدم القدرة على إقامة السباق في وقت لاحق من العام.

وستتولى مملكة البحرين تمويل السباق الذي سيقام في ماليزيا، ليحمل اسمها بشكل استثنائي رغم إقامته على بعد 3700 ميل عن مضمار صخير، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، وسُيدرج السباق تحت المسمى الرسمي «جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا».

وقال ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي لفورمولا-1 «يسعدنا تأكيد استضافة ماليزيا لسباق جائزة البحرين الكبرى لعام 2026»، وأضاف «لقد أثبتت الرياضة مجدداً قدرتها على التكيف وإيجاد الحلول، مما يمنح لحظات مثيرة لكل متابعي فورمولا-1».

وأوضح «هذه أخبار رائعة لجماهيرنا، إذ سيواصلون الاستمتاع بجدول حافل ومثير، مع عودة الرياضة إلى وجهة ممتازة. ماليزيا بلد رائع، ولحلبة سيبانج مكانة خاصة في تاريخ فورمولا- 1، وستوفر أثراً رائعاً للسباق وتجربة لا تُنسى للمشاهدين».