الجزيرة يفتح ملف الاتحاد السعودي في «أبطال آسيا»





معتصم عبدالله (أبوظبي)

عادت اليوم الاثنين إلى أبوظبي بعثة الفريق الأول لنادي الجزيرة، بعد ختام معسكره الإعدادي في هولندا، والذي انطلق مطلع يوليو الجاري تحت قيادة مدربه الروماني كوزمين أولاريو، واستمر على مدار 27 يوماً، خاض خلاله «فخر أبوظبي» 6 مباريات ودية، اختتمها بالفوز العريض على أكاديمية ووتر الهولندية 7-0، الأحد. وتمهد عودة «فخر أبوظبي» إلى قواعده لفتح ملف أولى مواجهاته الرسمية في الموسم الجديد 2026-2027، عندما يستضيف الاتحاد السعودي في 11 أغسطس المقبل على استاد محمد بن زايد، ضمن الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للنخبة، في اختبار مبكر لطموحات الفريق تحت قيادة أولاريو. ومنح معسكر هولندا الجهاز الفني فرصة جيدة لرفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية، وتجربة العناصر المتاحة، حيث استهل الجزيرة ودياته بالخسارة أمام إف سي إس بي الروماني 0-1، قبل الفوز على زفوله الهولندي 1-0، والتعادل مع شارلروا البلجيكي 1-1. وواصل «فخر أبوظبي» تجاربه بالفوز على فيتيسه الهولندي 2-1، ثم التعادل من دون أهداف أمام سينت ترويدن البلجيكي، قبل أن يختتم مبارياته بانتصار عريض على أكاديمية ووتر الهولندية بسباعية نظيفة، والتي حلّت بديلاً لمواجهة دي غرافشاب الملغاة. وأنهى الجزيرة معسكره بسجل إيجابي تضمن ثلاثة انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة في مبارياته الست، سجل خلالها 11 هدفاً، مقابل 3 أهداف استقبلتها شباكه، قبل الانتقال إلى المرحلة الأخيرة من التحضيرات في أبوظبي. وعزّز «فخر أبوظبي» صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدد من الصفقات، يتقدمها حارس المرمى التركي إرسين ديستان أوغلو، القادم من بشكتاش في صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم، على أن يتم قيده ضمن فئة اللاعبين المواطنين. وشملت تعاقدات الجزيرة أيضاً الظهير الدولي روبين كانيدو، قادماً من الوحدة بعقد يمتد ثلاثة مواسم، والجناح الأنجولي فيليسيو ميلسون بعقد حتى عام 2029، والمدافع البوسني الشاب نرمين موجكيتش قادماً من سراييفو، إلى جانب الموهبتين الواعدتين ليث أحمد تيم وحمزة ياسين القادمين من شباب الأهلي. ويترقب الجزيرة مواجهة الاتحاد باعتبارها بوابة العبور إلى مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة، وهو ما يضع الفريق أمام اختبار رسمي قوي مع بداية الموسم، بعد مرحلة إعداد أوروبية امتدت لنحو أربعة أسابيع.