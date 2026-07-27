14 راعياً وشريكاً للوصل في موسم 2026-2027



دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الوصل للاستثمار عن توقيع وتجديد اتفاقيات الرعاية والشراكات الاستراتيجية للموسم الرياضي 2026-2027، والتي تضم 14 راعياً وشريكاً استراتيجياً، في أكبر منظومة رعاية يشهدها النادي خلال موسم رياضي واحد، وذلك في إطار رؤيتها الرامية إلى ترسيخ شراكات طويلة الأمد وتعزيز منظومة النادي الاستثمارية والتجارية بما يدعم مستهدفاته الرياضية والتنموية. جاء ذلك خلال حفل رسمي أقيم في فندق وَن آند أونلي- وَن زعبيل بدبي، بحضور محمد سعيد الشحي، مدير عام مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، والدكتور محمد أحمد بن فهد، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، وفردان الفردان رئيس شركة الاستثمار وأعضاء مجلس إدارة نادي الوصل والشركات التابعة له، إلى جانب نخبة من ممثلي الشركات الراعية والشريكة. ووقّع الوصل مع 14 راعياً وشريكاً وهم شركة «هنا» كشركة راعية، ومركز دبي العقاري كراعٍ بلاتيني، وشركة دبي للاستثمار كراعٍ ذهبي، وشركة إميكول شريك الاستدامة، وبنك دبي التجاري الشريك المصرفي للنادي، وجدّد النادي الشراكة مع «مجموعة تداوي للرعاية الصحية» كشريك صحي، فيما تم التوقيع مع نمط للتطوير لثلاث سنوات لتطوير البنية التحتية، وللعام العاشر على التوالي تم تجديد الشراكة مع الوثبة الوطنية للتأمين، وكذلك تم التوقيع مع شركة «كار فير» لتكون الناقل الرسمي للنادي، فيما تم التوقيع مع شركة «دريم دبي» لتقود حملة التفاعل مع الجماهير، وانضمت شركة دبي للمرطبات لمجموعة شركاء النادي هذا الموسم، كما انضمت باركونيك إلى شركاء نادي الوصل بصفتها شريك حلول النقل الذكية، ووقعت شركة مياه مسافي مع النادي للعام الخامس على التوالي، فيما جدّدت بوما شراكتها الرياضية للعام الثاني. وأكد فردان الفردان، رئيس شركة الوصل للاستثمار، أن توقيع 14 اتفاقية رعاية للموسم الرياضي 2026-2027 يمثّل محطة تاريخية في مسيرة النادي، إذ تُعد هذه المرة الأولى التي ينجح فيها الوصل في استقطاب هذا العدد من الرعاة خلال موسم رياضي واحد، بما يعكس الثقة المتنامية التي يحظى بها النادي وجاذبية مشروعه الرياضي والاستثماري. وقال: «نفخر اليوم بالإعلان عن هذه الشراكات التي تجمع نخبة من الشركات الوطنية الرائدة، والتي تعكس حجم الثقة التي يحظى بها نادي الوصل وقوة علامته التجارية، إضافة إلى المكانة التي وصل إليها النادي كوجهة استثمارية متميزة للشركاء من مختلف القطاعات». وأضاف: «ما يزيدنا فخراً هو استمرار عدد من شركائنا معنا لأكثر من عشرة مواسم، وهو ما يؤكد أن علاقاتنا تقوم على الثقة والنجاح المتبادل، وليس على عقود قصيرة الأمد. وفي الوقت ذاته، نرحب بانضمام شركاء جدد، ونتطلع إلى بناء علاقات طويلة ومستدامة تحقق قيمة حقيقية لجميع الأطراف».