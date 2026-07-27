الإمارات وصيفا لكأس آسيا لشباب اليد



فيصل النقبي

حلَّ منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد وصيفًا لبطولة آسيا التساعة عشرة المقامة في الصين، بعدما خسر أمام منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 25-24 في المباراة النهائية، التي حُسمت في الثواني الأخيرة بعد مواجهة قوية ومثيرة، رغم أن الأبيض أنهى الشوط الأول متقدمًا بفارق خمسة أهداف وبنتيجة 13-8. وقدم منتخب الإمارات عرضًا مميزًا في الشوط الأول، وفرض أفضليته دفاعاً وهجوماً، ونجح في توسيع الفارق بفضل الأداء الجماعي والانضباط التكتيكي، لينهي النصف الأول من اللقاء متقدمًا بثقة. في الشوط الثاني، عاد المنتخب الكوري تدريجياً إلى أجواء المباراة، مستفيداً من خبرته في مثل هذه المواجهات، وقلص الفارق حتى أدرك التعادل، قبل أن يسجل هدف الفوز في الثواني الأخيرة، لينهي اللقاء بنتيجة 25-24 ويتوج باللقب الآسيوي.ورغم خسارة النهائي، خرج منتخب الإمارات بمكاسب كبيرة بعد مشوار مميز في البطولة، تُوج بالحصول على الميدالية الفضية، إلى جانب التأهل إلى بطولة العالم للشباب، في إنجاز يعكس التطور اللافت لكرة اليد الإماراتية.