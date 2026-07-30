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الرياضة

ريال مدريد يستعد لتقديم عرض شراء رودري

ريال مدريد يستعد لتقديم عرض شراء رودري
30 يوليو 2026 18:25


مدريد (د ب أ)

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من المتوقع أن يتقدم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم بعرض لضم لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، رودري، حسبما أفاد تقرير إخباري، اليوم الخميس.وكشفت شبكة (سكاي سبورتس) الإخبارية، على موقعها الألكتروني الرسمي، وفقا لمصادر لها، أن ريال مدريد تواصل مبدئيا مع إدارة مانشستر سيتي بشأن التعاقد مع قائد منتخب إسبانيا الفائز مؤخرا بكأس العالم 2026. أضافت الشبكة في تقريرها أن النادي الملكي مستعد لدفع مبلغ يتراوح بين 43 و51 مليون جنيه إسترليني (50 إلى 60 مليون يورو) من أجل الحصول على خدمات رودري، الذي يتبقى عام واحد في عقده مع مانشستر سيتي. وأوضح التقرير أن إدارة النادي الإنجليزي لا ترغب في بيع رودري، حيث تأمل بدلًا من ذلك في التوصل لاتفاق من أجل تجديد التعاقد لمدة طويلة مع اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في المونديال المنصرم. وخضع رودري لعملية جراحية ناجحة في الظهر يوم الاثنين الماضي، حيث يتعافى حاليا منها، ومن المتوقع أن يغيب عن مباراة الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي وأرسنال في 16 أغسطس المقبل، ومباراة افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم أمام بورنموث بعدها بسبعة أيام. واختتم تقرير سكاي سبورتس بالإشارة إلى أنه من المرجح أن يحرز مانشستر سيتي تقدما في صفقة ضم المغربي الواعد أيوب بوعدي، لاعب وسط ليل الفرنسي، لتعويض رحيل رودري، حال انتقاله بالفعل إلى الريال.

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