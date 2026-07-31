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الرياضة

شطرنج الشارقة يختتم «عطلتنا غير» بمشاركة 140 ناشئاً

شطرنج الشارقة يختتم «عطلتنا غير» بمشاركة 140 ناشئاً
31 يوليو 2026 13:45

الشارقة (الاتحاد)
اختتم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج فعاليات برنامجه الصيفي «عطلتنا غير»، الذي أقيم تحت مظلة مجلس الشارقة الرياضي وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، بمشاركة 140 منتسباً من البنين في الفئة العمرية من 7 إلى 12 عاماً، على مدار أربعة أسابيع حافلة بالأنشطة التعليمية والرياضية والثقافية.
وتوزعت فعاليات البرنامج على أربعة محاور رئيسية هي: أسبوع الأسرة، وأسبوع الذكاء الاصطناعي، وأسبوع الشارقة، وأسبوع الرياضة، في إطار حرص النادي على تقديم تجربة متكاملة تجمع بين التعليم والترفيه، وتسهم في تنمية مهارات المشاركين واستثمار أوقات الإجازة الصيفية بصورة إيجابية.
وتضمن البرنامج تدريبات أساسية في لعبة الشطرنج، وورشاً علمية وثقافية، وحلقات لتحفيظ القرآن الكريم، إلى جانب أنشطة رياضية شملت الكاراتيه وكرة القدم، فضلاً عن رحلات علمية وزيارات ميدانية إلى عدد من معالم إمارة الشارقة، بما عزز معارف المنتسبين وأسهم في تطوير مهاراتهم الفكرية والاجتماعية.
ونُفذت فعاليات البرنامج بالتعاون مع عدد من المؤسسات، من بينها أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، وجمعية الإمارات للإبداع، ودائرة الأشغال العامة بالشارقة، ومدرسة الشارقة الأميركية الدولية، وإدارة متاحف الشارقة، ونادي الشارقة للسيارات القديمة، ونادي الحمرية الثقافي الرياضي، ودار رعاية المسنين، إضافة إلى عدد من الجهات الداعمة.
واختتمت الفعاليات بحفل ختامي شهد تكريم المشاركين والمنشطين والشركاء، تقديراً لإسهاماتهم في إنجاح البرنامج، الذي يجسد اهتمام النادي بتقديم مبادرات نوعية تسهم في بناء شخصية النشء وتنمية قدراتهم الفكرية والرياضية والاجتماعية.
وأكد عمران عبدالله النعيمي، نائب رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أن نجاح البرنامج يعكس أهمية الشراكات مع المؤسسات الحكومية والخاصة، موجهاً الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي وجميع الجهات المتعاونة على دعمها لإنجاح المبادرة.
وقال: «نسعى باستمرار إلى تطوير برامجنا بما يواكب رؤية إمارة الشارقة في رعاية المواهب وصناعة جيل قادر على الإبداع والتميز، ولا يقتصر دور النادي على نشر لعبة الشطرنج، بل يمتد إلى أداء رسالته المجتمعية عبر مبادرات تثقيفية ورياضية تسهم في تنمية مهارات النشء واستثمار أوقات فراغهم».
وأضاف: «سعداء بالإقبال الكبير الذي شهده البرنامج هذا العام بمشاركة 140 منتسباً، وهو ما يعكس ثقة الأسر في برامج النادي، كما أن تنوع الأنشطة بين الشطرنج والرياضة والعلوم والذكاء الاصطناعي والزيارات التعليمية أسهم في تقديم تجربة متكاملة تجمع بين المتعة والفائدة».

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