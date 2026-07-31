ظروف شخصية تؤجل انتقال «أسطورة المونديال» إلى كولو كولو

سانتياجو(أ ف ب)

أرجأ فوزينيا حارس المرمى الذي لعب دوراً رئيساً في المشوار الخيالي لمنتخب الرأس الأخضر خلال كأس العالم 2026 لكرة القدم، وصوله إلى تشيلي للتوقيع مع كولو كولو بسبب "ظروف شخصية"، وفقاً لما قاله المدير الرياضي للنادي.

وأعلن رئيس كولو كولو أنيبال موسا التعاقد مع الحارس البالغ 40 عاماً الجمعة الماضي، قبل تأكيده لاحقاً أن اللاعب سيصل إلى تشيلي الخميس.

وأثار التأخير تكهنات في الصحافة المحلية، إذ أفادت بعض التقارير بأن فوزينيا يجري محادثات أيضاً مع نادي نهضة بركان المغربي.

وقال خايمي بيسارو المدير الرياضي لكولو كولو للصحفيين "طُلِب منح فترة إضافية لمعالجة بعض الأمور الشخصية... وسنحصل بالتأكيد قريباً على أخبار بشأن موعد سفره".

وأوضح بيسارو أن إجراءات الهجرة كانت أيضاً من بين أسباب التأخير، وأن النادي وافق على طلبات فوزينيا "للسماح له بتسوية أموره الخاصة".

وبرز فوزينيا في كأس العالم بتصديات بطولية، أبرزها في التعادل السلبي أمام إسبانيا التي تُوجت لاحقاً باللقب، وفي الخسارة أمام الأرجنتين وصيفة البطولة بعد التمديد 2-3 في الأدوار الإقصائية.

وسينتقل الحارس الذي يحمل الاسم الكامل جوزيمار جوزيه إيفورا دياش، إلى تشيلي قادماً من نادي شافيش في الدرجة الثانية البرتغالية.

وعلى الرغم من أنه لم يوقع أول عقد احترافي في مسيرته حتى بلغ 26 عاماً، فقد لعب أيضاً في قبرص وسلوفاكيا ومولدوفا وأنجولا.

وأكسبه أداؤه في كأس العالم شهرة عالمية واسعة، إذ ارتفع عدد متابعيه على إنستجرام من 50 ألفاً إلى أكثر من 29 مليوناً.