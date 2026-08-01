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الرياضة

تشيلسي يضم المخضرم ويلبيك

تشيلسي يضم المخضرم ويلبيك
1 أغسطس 2026 21:25


لندن (أ ف ب)

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تعاقد نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم السبت مع المهاجم المخضرم داني ويلبيك قادما من برايتون، في صفقة قدّرتها التقارير بنحو خمسة ملايين جنيه إسترليني (6.7 ملايين دولار)، ووقّع ويلبيك عقدا مع الـ"بلوز" لمدة عامين، على أن يلتحق بفريقه الجديد بقيادة مدربه الإسباني شابي ألونسو خلال جولته التحضيرية للموسم.ويُمثّل انتقال اللاعب البالغ 35 عاما إلى ستامفورد بريدج، خروجا عن نهج تشلسي المعتاد بالتعاقد مع لاعبين شباب يمكن تطويرهم إلى نجوم أو بيعهم لاحقا لتحقيق أرباح. وهذه المرة الأولى التي يتعاقد فيها تشلسي مع لاعب يتجاوز 26 عاما، وذلك منذ حصوله على خدمات المهاجم الجابوني بيار-إيميريك أوباميانج من برشلونة الإسباني في 2022 عندما كان يبلغ 33 عاما.

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