بلاتر: الفيفا ليس شركة خاصة!



زيورخ (د ب أ)

انضم جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأسبق لموجة الهجوم ضد الرئيس الحالي جياني إنفانتينو، قائلا إن الفيفا ليس صندوق استثماري خاص، أو شركة خاصة، وشدد بلاتر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيفا منظمة لها قوانينها ولوائحها، وتتحمل مسؤولية وأمانة لحماية كرة القدم على المستوى العالمي". أضاف "إذا قررت بيع جواهر تاج كرة القدم لمستثمرين من القطاع الخاص، فهذا يعني التفريط في جزء أساسي من اللعبة، وهو روح كرة القدم"، وختم السويسري رسالته "بالتأكيد المال مهم، ولكن لا يجب أن يصبح كل شيء".