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الرياضة

الاتحاد الجزائري يفسخ عقد بيتكوفيتش بالتراضي

الاتحاد الجزائري يفسخ عقد بيتكوفيتش بالتراضي
3 أغسطس 2026 10:45

الجزائر (د ب أ)

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أفادت وسائل إعلام محلية، بأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم توصّل إلى اتفاق مع فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني للمنتخب الأول، لإنهاء العلاقة التي تربطهما بالتراضي.كان الاتحاد الجزائري مدّد، مطلع يوليو الماضي، عقد بيتكوفيتش سنتين إضافيتين حتى يوليو 2028، وذلك لدعم الاستقرار ومكافأة المدرب على نتائجه الجيدة. لكن الأداء غير المقنع لـ«محاربي الصحراء» في نهائيات كأس العالم 2026، فجّر غضباً في أوساط الجماهير التي طالبت بإقالة بيتكوفيتش، بعدما حمّلته مسؤولية توقُّف مسيرة المنتخب عند الدور 32 بعد الخسارة أمام سويسرا صفر-2.

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