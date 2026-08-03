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الرياضة

الفجيرة يفوز على المحرق البحريني ودياً

الفجيرة يفوز على المحرق البحريني ودياً
3 أغسطس 2026 10:50


فيصل النقبي (الفجيرة)

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حقق فريق الفجيرة فوزه الثاني في معسكره الخارجي المقام حالياً في تركيا، بعدما تغلب على المحرق البحريني بهدفين مقابل هدف، ضمن تحضيراته للموسم الرياضي المقبل. وقدم الفجيرة تجربة ودية جيدة، استفاد خلالها الجهاز الفني من إشراك عدد من اللاعبين والوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية، إلى جانب تنفيذ الخطط التكتيكية المقررة خلال فترة الإعداد. وكان الفجيرة قد استهل مبارياته الودية في المعسكر بالفوز على الخور القطري بالنتيجة نفسها بهدفين مقابل هدف، ليواصل الفريق نتائجه الإيجابية واستعداداته الجادة لخوض منافسات دوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل.

الفجيرة
البحرين
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