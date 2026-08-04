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الرياضة

«الفجيرة البحري» يسدل الستار على برنامجه الصيفي

«الفجيرة البحري» يسدل الستار على برنامجه الصيفي
4 أغسطس 2026 14:00

فيصل النقبي (الفجيرة)
اختتم نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية فعاليات برنامجه الصيفي «صيف منعش»، بحفل ختامي أقيم في مجلس مريشيد، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، إلى جانب أحمد إبراهيم البلوشي المدير التنفيذي للنادي، وجمعة محمد بن ثالث رئيس جمعية الإمارات للغوص، وعدد من أولياء الأمور.
وشهد الحفل تكريم المشاركين وتوزيع شهادات المشاركة على المنتسبين، احتفاءً بنجاح البرنامج الذي استمر قرابة أربعة أسابيع، بمشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة تراوحت أعمارهم بين 7 و15 عاماً، حيث قدم باقة متنوعة من الأنشطة الرياضية والتثقيفية الهادفة، إلى استثمار أوقات الإجازة الصيفية وتنمية مهارات المشاركين.
وتضمن البرنامج تدريبات عملية في الرياضات البحرية بإشراف مدربين متخصصين، إلى جانب ورش توعوية حول البيئة البحرية، وزيارات علمية هدفت إلى تعزيز المعرفة وتنمية الوعي البيئي لدى المشاركين، بما ينسجم مع رسالة النادي في إعداد جيل واعٍ ومحب للرياضات البحرية.
وأكد أحمد إبراهيم البلوشي أن الإقبال الكبير على البرنامج يعكس نجاح أهدافه، موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على دعمه المتواصل لبرامج صيف الفجيرة، كما أشاد بدور الشركاء والمؤسسات المتعاونة في إنجاح الفعاليات، مثمناً ثقة أولياء الأمور في اختيار النادي ليكون وجهة صيفية لأبنائهم.
وأشار إلى أهمية تحقيق التوازن بين التعليم والرياضة في بناء شخصية متكاملة، مؤكداً أن ممارسة الرياضة تمثل أسلوب حياة يسهم في إعداد أجيال قادرة على صناعة مستقبل أكثر تميزاً.

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