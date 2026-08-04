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«خود» تحلّق بناموس اللقايا وأفضل توقيت في مهرجان العين للهجن

«خود» تحلّق بناموس اللقايا وأفضل توقيت في مهرجان العين للهجن
4 أغسطس 2026 13:45

أبوظبي (العين)
تواصلت اليوم منافسات السباق التمهيدي الثاني ضمن مهرجان العين لسباقات الهجن 2026، الذي يقام على ميدان الروضة، حيث شهدت أشواط سن اللقايا لمسافة 3 كيلومترات منافسات قوية اتسمت بالإثارة والنّدية، في ظل مشاركة واسعة من نخبة الملاك والمضمرين، تأكيداً للمكانة المرموقة التي يحتلها المهرجان في روزنامة سباقات الهجن، والدور الكبير الذي يؤدّيه في صون الموروث الإماراتي الأصيل وتعزيز حضوره بين الأجيال.
وافتتحت «خود» لمبارك سالم بن سهيل خضرة العامري منافسات الفترة الصباحية، بفوزها بناموس الشوط الأول، مسجّلةً أفضل توقيت بلغ 4:31:47 دقيقة، فيما فرض «مشوش» لهادف الحزمي بن قناص العامري سيطرته على الشوط الثاني، محققاً الفوز بزمن 4:37:76 دقيقة، قبل أن تحرز «الرعبية» لمحمود حمد بن محمد الدرعي لقب الشوط الثالث بتوقيت 4:39:23 دقيقة.
وواصل «الشامي» لمحمد حمدان حميد بن فنون الدرعي حضوره القوي بحسمه لقب الشوط الرابع بزمن 4:33:61 دقيقة، بينما تمكّنت «الريف» لمحمد أحمد بن سيف عبدالله البلوشي من الظفر بناموس الشوط الخامس بتوقيت 4:40:53 دقيقة، وواصلت «الظبي» لعبدالله سالم بن ثعلوب الكتبي تألقها في الشوط السادس، بعدما سجّلت 4:39:54 دقيقة.
وفي الشوط السابع، فاز «مهم» لسليم سالم بن علي الغيلاني بزمن 4:40:41 دقيقة، فيما خطفت «سيافه» لشطيط سالم بن راشد الكتبي ناموس الشوط الثامن بتوقيت 4:39:75 دقيقة، قبل أن تكسب «دوله» لسيف عبدالله بن سيف الشافعي لقب الشوط التاسع بزمن 4:43:86 دقيقة، وأحرزت «مهره» لراشد عبدالله بن مبارك الشامسي ناموس الشوط العاشر بتوقيت 4:40:57 دقيقة.
وفي الشوط الحادي عشر، انتزعت «المسك» لخميس مسلم بن سليم الزرعي المركز الأول بزمن 4:42:02 دقيقة، فيما حسم «سيفين» لمحمد حمد بالقرين العامري لقب الشوط الثاني عشر بتوقيت 4:43:67 دقيقة، وفاز «الفايز» لعوض علي بن عبدالله البلوشي بالشوط الثالث عشر بزمن 4:38:00 دقيقة، ونجح «كمال» لأحمد عبيد بن مبارك الكتبي في الفوز بالشوط الرابع عشر بتوقيت 4:35:73 دقيقة، قبل أن يختتم «متعب» لسلطان خليفة بن محمد الدرعي منافسات الفترة الصباحية، بإحرازه لقب الشوط الخامس عشر بزمن 4:37:00 دقيقة.

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قوة المنافسة
أكدت نتائج منافسات اللقايا استمرار قوة المنافسة والتقارب الكبير في المستويات بين الشعارات المشاركة، وهو ما يعكس الجاهزية العالية للهجن المشاركة، ويمنح بقية أشواط السباق التمهيدي الثاني مزيداً من الإثارة والترقب، في ظل السعي المتواصل من الملاك والمضمرين لتحقيق أفضل النتائج والتأهل بثقة إلى المراحل المقبلة من مهرجان العين لسباقات الهجن.

اللقايا
مهرجان العين للهجن
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