ميسي يقتنص لقب أفضل هداف في كأس الرابطتين

ميامي (أ ف ب)

بات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأربعاء أفضل هداف في كأس الرابطتين لكرة القدم، المسابقة التي تجمع سنوياً أندية من الدوريين الأميركي والمكسيكي، بعدما قاد إنتر ميامي إلى الفوز على أتلتيكو سان لويس 4-2 على أرضه ضمن الجولة الافتتاحية من دور المجموعات لنسخة 2026.

ورفع ميسي الذي ساهم في تتويج ميامي بلقب نسخة 2023 خلال أسابيعه الأولى مع النادي، رصيده في البطولة إلى 14 هدفاً، متفوقاً بفارق هدف على الجناح الجابوني للوس أنجلوس أف سي دينيس بوانغا.

وافتتح دافيد رودريغيس التسجيل للفريق المكسيكي في الدقيقة الرابعة، قبل أن يدرك ميسي التعادل بعد سبع دقائق.

ومنح لاعب الوسط الفنزويلي تيلاسكو سيغوفيا التقدم لميامي في الدقيقة 26، ثم سجل ميسي هدفه الثاني قبيل نهاية الشوط الأول، قبل أن يجعل المدافع البرازيلي ميكايل النتيجة 4-1 في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وسجل الإسباني رافا يورينتي هدفاً ثانياً لأتلتيكو سان لويس في الشوط الثاني، لكنه لم يكن كافياً لتغيير النتيجة.

وفي مباريات أخرى الأربعاء، فاز دالاس على كويريتارو 2-0، فيما تغلب ليون على ناشفيل 1-0.