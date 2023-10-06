متحف اللوفر أبوظبي يحقق نمواً قياسياً في معدل الزيارات

أبوظبي (الاتحاد)

على هامش الموسم السياحي الصيفي القوي الذي شهدته أبوظبي، حقق اللوفر أبوظبي نمواً قياسياً في أعداد الزيارات الصيفية حيث استقبل أكثر من 200 ألف زائر في الفترة الممتدة من يونيو ولغاية أغسطس، ليسجل بذلك رقماً قياسياً غير مسبوق في الزيارات الصيفية منذ افتتاح المتحف عام 2017.

ورحبت العاصمة أبوظبي بـ2.4 مليون نزيل في فنادقها خلال النصف الأول من عام 2023، محقِّقةً بذلك زيادة نسبتها 34% مقارنةً بالفترة نفسها العام الماضي، وذلك حسب الإحصاءات الصادرة عن دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وباعتبار اللوفر أبوظبي أحد المعالم الثقافية الرئيسة التي تتميز بها دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد ظل إثراء تجربة الزوار وأفراد المجتمع على رأس أولويات المتحف. وقد شهد خلال فترة الصيف تفاعلاً كبيراً من قبل جميع الفئات العمرية مع الأعمال الفنية المحفزة للفكر، كما اهتموا باستكشاف المعارض الغامرة، وسعوا لاستمداد الإلهام من تصميم المتحف المعماري المتميز.

مغامرات عبر الكون

يُذكر أن اللوفر أبوظبي كان قد افتتح أحدث معارضه في متحف الأطفال تحت عنوان «مغامرات عبر الكون» أمام الجمهور في 20 يوليو، بهدف إشراك أفراد المجتمع في الأجواء الفنية خلال موسم الصيف. وقد انطلق الأطفال من خلال هذا المعرض في مغامرة ترفيهية وتثقيفية ملهمة مستوحاة من انبهار الإنسان بالكون ورحابته لاستكشاف الفضاء والتعرف على الأعمال الفنية التي صوَّرته على مر الزمان وفي مختلف الثقافات. كما استضاف المتحف يوم 3 أغسطس مكالمة مباشِرة تفاعلية من الفضاء مع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، بالشراكة مع مركز محمد بن راشد للفضاء، وذلك على هامش برامجه المنعقدة في إطار هذا المعرض. وخلال شهرَين فقط، استقبل المعرض أكثر من 30 ألف زائر.

وقد كان التعلم التشاركي والتفاعل في صميم أنشطة المتحف خلال فصل الصيف أيضاً، حيث أُتيحت الفرصة للشباب للمشاركة في استوديو المبدعين، وتعاونوا من خلاله مع فنانين مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة على هامش ورش العمل التفاعلية. ومن خلال استخدام موضوع «نخرجُ من الجديد، وندخلُ مع القديم»، تمكَّن المشاركون من استكشاف مفهوم الاستدامة من منظور المتحف. وإضافة إلى ذلك، فقد انطلق الزوار في مغامرة فضائية من خلال المخيم الصيفي في المتحف، حيث اجتمعت العائلات معاً لإبداع حرف يدوية مستوحاة من معرض «مغامرات عبر الكون». وفي إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، استقبل المتحف مجموعة من المعلمين والأطفال على هامش زيارة استكشافية مجانية للمتحف، حيث تمكّن الزوار من الاستمتاع بمجموعة كبيرة من الأنشطة المجتمعية، مثل جلسات اليوغا المجانية التي نُظِّمَت بمناسبة اليوم العالمي لليوغا، والتي شهدت تجمع عشاق اليوغا تحت قبة المتحف الأيقونية.

برامج ثقافية وتعليمية

في هذا الإطار، قال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي: «إنه ليسعدني أن أشهد هذه القفزة الكبيرة في أعداد الزوار الذين توافدوا إلى المتحف خلال هذا الصيف على خلفية موسم سياحي قوي في أبوظبي. لقد كانت مجموعة مقتنيات المتحف الاستثنائية، ومعارضه المثيرة للفكر، وبرامجه الثقافية والتعليمية الغامرة موضع إعجاب كبير واهتمام بالغ من الزوار القادمين من جميع أنحاء العالم. ويعد متحف اللوفر أبوظبي منارةً للتنوع الثقافي والتعبير الفني، ونحن فخورون بالدور الذي نؤديه من خلال هذه المنصة العالمية لتعزيز الحوار بين الثقافات. وبينما نواصل سعينا نحو تحقيق التميز، فإننا نظل ملتزمين بإثراء تجربة الزوار وتعميق التواصل بينهم، إضافةً إلى تعزيز الترابط بين الزوار والنسيج الغني للإبداع البشري. إن النجاح الباهر الذي حققناه خلال هذا الصيف يمثل حافزاً كبيراً لنا لمواصلة مسيرتنا في تقديم التراث الفني العالمي بطرق تُلهم وتُثقف كل من يأتي قاصداً زيارتنا بشكل يترك لديهم أثراً طيباً».

مجموعة متميزة

لقد كان هذا الصيف شاهداً على توافد عشاق الفنون وزوار المتاحف إلى اللوفر أبوظبي، حيث كشف المتحف عن مجموعة متميزة من الأعمال المعارة والمقتنيات الجديدة التي عُرِضَت في قاعات العرض الدائمة في المتحف. وقد شملت تلك المقتنيات الفنية أعمالاً استحوذ عليها المتحف مؤخراً، مثل لوحة «الدمى» للفنان جون هونوريه فراغونارد (فرنسا، 1775 - 1778)، ولوحة «امرأة مع آلة المندولين (الآنسة ليوني جالسةً)» (فرنسا، 1911) للفنان بابلو بيكاسو، إضافةً إلى أعمال أخرى كثيرة. كما حَظِيَ الزوار بفرصة للاستمتاع بتأمل مجموعة فنية استثنائية مُعارة للوفر أبوظبي من مؤسسات مرموقة، مثل متحف اللوفر في باريس، والمتحف الوطني لقصرَي فرساي وتريانون، ومتحف كيه برانلي - جاك شيراك، ومتحف أورسيه، ومركز بومبيدو - المتحف الوطني للفن الحديث، والمتحف الوطني للآثار - سان جيرمان أو لاي، ومتحف الفنون الزخرفية، والمتحف الوطني للآثار في فاليتا، مالطا.

لقد تمكن اللوفر أبوظبي، باعتباره أول متحف عالمي في العالم العربي، من تعزيز مكانته كوجهة يتطلع الزوار إلى زيارتها، وذلك من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات والمعارض التي تستهدف الزوار من شتّى الفئات العمرية على اختلاف اهتماماتهم.

3 معارض

ويعتزم اللوفر أبوظبي افتتاح ثلاثة معارض جديدة خلال الأشهر المقبلة على هامش موسمه الثقافي الحالي 2023-2024، وهي: كارتييه: الفنّ الإسلامي ومنابع الحداثة، وفن الحين. كما افتتح المتحف مؤخراً معرض «حروف من نور» أمام الجمهور، ويستمر المعرض حتى يناير 2024. ومن المُقرر أيضاً أن تُعقد خلال فعاليات هذه المعارض مجموعة من البرامج والأنشطة المتميزة.