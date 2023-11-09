«كلمات» تصحب القرّاء الصغار إلى عوالم الخيال والمعرفة

الشارقة (الاتحاد)

تقدّم «دار كلمات» التابعة لـ«مجموعة كلمات» سلسلة إصدارات جديدة خلال مشاركتها في الدورة 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، التي جاءت نتاج تعاون مع نخبة من الكتّاب والرسامين المتخصصين في أدب الطفل، لتعريف الصغار واليافعين بالثقافتين العربيّة والعالميّة.

مجموعة من القصص والكتب المصحوبة بالرسوم، بانتظار القرّاء الصغار في المعرض لتصحبهم إلى عوالم من الخيال والمتعة، وتقودهم لاكتشاف أفكار جديدة تثري تجاربهم وتغني مواهبهم.



سأصطاد فطوري

ومن أبرز هذه الإصدارات الجديدة «سأصطاد فطوري»، قصّة للكاتبة ميثاء الخياط، ورسوم جوستافو إيمار، تروي حكاية عُمر الذي يرفض تناول الطعام وقد أعدته أمّه على الفطور، ويقرر اصطياد فطوره بنفسه، وفي أثناء بحثه يلتقي حيوانات المزرعة، وهم يتناولون فطوراً شهيّاً أعدّته أمّهاتهم. وبعد مغامرةٍ عجيبة وشهيّة يرجع عمر إلى البيت، ويفرح بالطَّعام البسيط الَّذي أعَدته له أمّه.



ما الذي يجعلنا بشراً؟

أما كتاب «ما الذي يجعلنا بشراً؟» فهو للكاتب فيكتور د. أو. سانتوس، ورسومات آنا فورلاني، وترجمة سمر محفوظ برّاج. ويخاطب هذا الكتاب فئة اليافعين، ويركّز على أهميّة الحفاظ على اللّغة. وينقل على لسان اللغة قولها: أنا موجودةٌ منذ زمنٍ طويلٍ جدّاً، قبل الأَلعاب، وقبل أشياء كثيرةٍ تَعرفُها، تعود جذوري إلى قرونٍ بعيدةٍ، وأحياناً قبل ذلك بكثيرٍ، ويمكنني أن أَصلك بالماضي، والحاضر والمستقبل.



ألطف الأماكن

وضمن باقة الكتب أيضاً كتاب «ألطف الأماكن» للكاتبة هنادي طه، ورسوم أماني يوسف، والمخصّص للفئة العمريّة 3 سنوات فما فوق، وتتناول الكاتبة في هذا الإصدار حاجة الإنسان إلى مكان لطيف ودافئ ومريح يلجأ إليه، فيما قد يختلف هذا المكان من شخص إلى آخر. وسيكتشف القارئ في هذه القصّة أنّ ألطف الأماكن هي التي ليس فيها منغصات ولا مشاكل هو سريره المريح والدافئ.



الصبي بصلة

قصة «الصبي بصلة» طريفة تستهدف الأطفال من عمر 3 سنوات، نقلتها إلى العربيّة سمر محفوظ برّاج عن الكاتبة ساندرا ألونزو، وتركّز هذه القصّة الثريّة برسوم الرسامين أليكس ميلندي، وبياتريز دابنزا، على المبالغة في حماية الطّفل «أيان» وتأثير ذلك عليه. ونتيجة الاهتمام الكبير الذي يظهره له كلّ مَن يعرفه، يجد «أيان» نفسه يرتدي طبقات كثيرة من الملابس، ممّا يجعله يشعر بأنّه يشبه البصلة. ولكنّ ذلك يسبّب له مشكلة فيقرّر أن يتصرّف.



خيط «كتاب صامت»

لعل ميزة الكتاب الصامت «خيط» أنه يُفسح المجال للقارئ لملاحظة الرّسوم وما تتضمّنه من تفاصيل، فيؤلّف قصّته، أو قصصه الخاصّة. وتقدّم الكاتبة والرسامة تينا فولاريتش، احتمالات كثيرة كون القارئ هو سيّد القصة، وتلك هي روعة الكتاب الصّامت «خَيْط»، يلعب فيه خَيطٌ الدور الرّئيسي، وتبدأ القصّة من خيطٍ أحمر يقودنا من الغلاف إلى الدّاخل عبر صفحات الكتاب، يتبعه القارئ من صفحة إلى أخرى بمساعدة فتاةٍ صغيرة تمرُّ بأحداث تصادف خلالها عدّة شخصيات.



آدم

قصّة «آدم» كتبتها أودا بارانوسكايت، وصمّمت رسومها لينا إيتاجاكي، ونقلتها للعربيّة سمر محفوظ برّاج، وتحكي قصّة طفل خاصّ، حيث أحياناً لا يَسمع الأطفال ما نقوله لهم، أو ربّما لا يريدون أن يَسمعوا، وأحياناً أخرى، لا يرون ما لا يريدون رؤيته أيضاً. وهناك أطفال، لا يَرون ولا يسمعون فعلاً، أما آدم فهو لا يشبه أيّ طفل آخر وتحصل له أمور غريبة، وسيخبرنا عنها بِنفسه في هذه القصة.



باقة اللحظات

كتاب «باقة اللحظات» موجّه لفئة الصغار، من تأليف جان بيار غرافيل، وأميلي دوبوا وترجمة سمر محفوظ برّاج، ويتناول أهميّة اللُّطف وقدرتِه على إحداث التّغيير، فينا وفي كل من حولنا. وينقل الكتاب قصّة جاد الذي يعاني أحياناً من الـ«السّعادة الصعبة»، فهو لا يفرح بسهولة. وفي صباح أحد الأيّام، تقترح عليه أمّه تغييراً في برنامجه اليومي، لتساعده على تغيير مزاجه وتفرحه، وسيكون ذلك يوماً يتذكره جاد فترة طويلة. لماذا يا تُرى؟



السمكة تونيا

تصحب «السمكة تونيا» وهي قصّة للكاتبة والرسامة مانيكا موزيل، وترجمة سمر محفوظ برّاج، الأطفال الصغار ليتعرفوا من خلالها على أنواع المركبات، برفقة «تونيا» السمكة التي تحلم بأن تصبح سائقة، وتراقب السيّارات وتحبّ قيادة المركبات المختلفة. مرّة تريد قيادة سيّارة مكشوفة، ومرّة أخرى تريد قيادة شاحنة، أو جرّار زراعيّ وغيره. هل سيتحقّق حلم تونيا، وكيف؟



جبل واحد آخر

وأخيراً «جبل واحد آخر» وهي قصّة مصوّرة موجهة إلى فئة اليافعين، لديبورا أليس ورسوم دانييل فابري وترجمة شادية شيخاني. ويسرد هذا الإصدار قصّة بارفانا التي تعيش في منزلٍ كبير بعيد عن العاصمة، كابول، مع زوجها آصف وابنها رافي وشقيقتها الصغرى مريم. ويحلم رافي بأن يصبح راقص باليه مشهوراً. أما شقيقته مريم، فتحلم هي أيضاً بأن تصبح مطربة مشهورة، ويأخذ آصف مريم ورافي إلى المطار من أجل أن يسافرا إلى الولايات المتحدة الأميركية لتحقيق حلمهما هناك، فما الذي حصل بعد ذلك؟ نترك الإجابة للقراء خلال رحلتهم مع هذا الإصدار.