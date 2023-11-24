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«رزق للفن».. دعم فناني الجنوب يبدأ من أبوظبي

«رزق للفن».. دعم فناني الجنوب يبدأ من أبوظبي
25 نوفمبر 2023 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

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بهدف تسليط الضوء على مواهب كوكبة من فنّاني الجنوب العالمي ودعمها ونشرها، تنطلق «مبادرة رزق للفن» من أبوظبي في صورة مؤسسةً ثقافيةً مستقلّةً، وبقيادة المؤرّخة الفنية، والمؤسِّسة والمديرة التنفيذية شافينا يوسف علي، ستقدّم «مبادرة رزق للفن» دعماً كاملاً للفنّانين المتمرّسين والناشئين، والأمناء الفنيين، والباحثين وغيرهم من الممارسين الإبداعيين على مستوى المنطقة لنشر مهاراتهم على مستوى العالم.. وقالت شافينا يوسف: «يستحقّ ثراء الفنّ في الجنوب العالمي مكانةً عالميةً وتلتزم «مبادرة رزق للفن» بتعزيز انتشارها من قلب أبوظبي. تهدف رسالتنا إلى نسج هذه الخيوط الفنية في النسيج الثقافي للإمارات العربية المتحدة،  وأضافت: «مبادرة رزق للفن» ليست مجرّد مبادرة فنية، بل همزة وصل بين أبوظبي وعالم الفنّ الشاسع والنابض بالحيوية».

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