قصائد وطنية وغزلية في ليلة الشاعر راشد بن فطيمة المنصوري

الظفرة (وام)

شهد مسرح الحديقة العامة في مدينة زايد أمس الأول أمسية شعرية خاصة عرض فيها الشاعر راشد بن فطيمة المنصوري تجربته، وتألّق بإلقاء مجموعة من قصائده الوطنية والغزلية التي أمتعت جمهور مهرجان الظفرة للكتاب 2023. وشارك في إثراء الأمسية الشعرية، التي نظّمها مركز أبوظبي للغة العربية ضمن برنامج «ليالي الشعر: أصوات حبتّها الناس»، الشاعر عبيد بن قذلان المزروعي، الذي تميّز بخفة ظله ومهنيّته في إدارة الحوارات. كما أضفى صوت المطرب معضد الكعبي وإيقاع الموسيقيين عبد الله عبد الكريم وعلي البلوشي أجواء طربية خاصة على الأمسية.

استهلّ الشاعر راشد بن فطيمة المنصوري، ابن منطقة الظفرة، الأمسية بالحديث عن بداياته في الشعر، حيث بدأ بنظم القصائد منذ كان في الخامسة عشرة من عمره، متأثّرًا بتجربة والده الذي كان يردّد قصائد الشعراء القدامى، كما تأثّر بنصائحه وحكمته. ومن هذه البيئة تبلورت تجربة المنصوري الشعرية، التي جعلت منه شاعراً مميّزاً في مجال الشعر الوطني وشعر المديح والغزل والقنص، بالإضافة إلى الحكمة.

وذكر المنصوري أنه التحق بمجلس شعراء القبائل في أبوظبي، ففتح ذلك أمامه أبواب النجاح والتألّق. ونال شرف إلقاء قصيدة أمام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في إحدى المناسبات الوطنية. ثم سار بخطى متسارعة نحو الشهرة إثر مشاركته في برنامج «شاعر المليون» ليحصد جائزته في موسمه الأول، ويُشكّل له هذا الإنجاز نقلة نوعية، إذ أصبح معروفاً في الشرق والغرب. ومن خلال هذه التجربة تعرّف على العديد من الشعراء، ونهل من بحور الشعر، كما كسب محبة الناس. وألقى الشاعر راشد بن فطيمة المنصوري خلال الأمسية، مجموعة من قصائده الشهيرة، كما ألقى عدداً من القصائد الغزلية وأبياتاً في شعر الحكمة.

وخلال الأمسية أهدى الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، المنصوري لوحة فنّية من مهرجان الظفرة للكتاب، تكريماً له ولمسيرته الملهمة في هذا الفن الأدبي الإماراتي الأصيل.

وتتواصل فعّاليات برنامج «ليالي الشعر: أصوات حبّتها الناس» على مسرح الحديقة العامة بمدينة زايد في الساعة الثامنة مساءً طيلة أيام مهرجان الظفرة للكتاب، التي تمتد حتى 10 ديسمبر الجاري. وتستضيف نجوم الشعر الشعبي من أبناء المنطقة، ممن كان لهم دور مهمّ في إثراء فنّ الشعر الشعبي بدولة الإمارات، وأكّدت تجاربهم الشعرية حضورها في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.