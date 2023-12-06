الخميس 7 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

قصائد وطنية وغزلية في ليلة الشاعر راشد بن فطيمة المنصوري

جانب من الأمسية (من المصدر)
7 ديسمبر 2023 01:03

الظفرة (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع السعودية وتعزّي في سقوط طائرة من القوات الجوية الملكية
منصور بن زايد يلتقي رئيس الوزراء اليمني

شهد مسرح الحديقة العامة في مدينة زايد أمس الأول أمسية شعرية خاصة عرض فيها الشاعر راشد بن فطيمة المنصوري تجربته، وتألّق بإلقاء مجموعة من قصائده الوطنية والغزلية التي أمتعت جمهور مهرجان الظفرة للكتاب 2023. وشارك في إثراء الأمسية الشعرية، التي نظّمها مركز أبوظبي للغة العربية ضمن برنامج «ليالي الشعر: أصوات حبتّها الناس»، الشاعر عبيد بن قذلان المزروعي، الذي تميّز بخفة ظله ومهنيّته في إدارة الحوارات. كما أضفى صوت المطرب معضد الكعبي وإيقاع الموسيقيين عبد الله عبد الكريم وعلي البلوشي أجواء طربية خاصة على الأمسية. 
استهلّ الشاعر راشد بن فطيمة المنصوري، ابن منطقة الظفرة، الأمسية بالحديث عن بداياته في الشعر، حيث بدأ بنظم القصائد منذ كان في الخامسة عشرة من عمره، متأثّرًا بتجربة والده الذي كان يردّد قصائد الشعراء القدامى، كما تأثّر بنصائحه وحكمته. ومن هذه البيئة تبلورت تجربة المنصوري الشعرية، التي جعلت منه شاعراً مميّزاً في مجال الشعر الوطني وشعر المديح والغزل والقنص، بالإضافة إلى الحكمة. 
وذكر المنصوري أنه التحق بمجلس شعراء القبائل في أبوظبي، ففتح ذلك أمامه أبواب النجاح والتألّق. ونال شرف إلقاء قصيدة أمام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في إحدى المناسبات الوطنية. ثم سار بخطى متسارعة نحو الشهرة إثر مشاركته في برنامج «شاعر المليون» ليحصد جائزته في موسمه الأول، ويُشكّل له هذا الإنجاز نقلة نوعية، إذ أصبح معروفاً في الشرق والغرب. ومن خلال هذه التجربة تعرّف على العديد من الشعراء، ونهل من بحور الشعر، كما كسب محبة الناس. وألقى الشاعر راشد بن فطيمة المنصوري خلال الأمسية، مجموعة من قصائده الشهيرة، كما ألقى عدداً من القصائد الغزلية وأبياتاً في شعر الحكمة. 
وخلال الأمسية أهدى الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، المنصوري لوحة فنّية من مهرجان الظفرة للكتاب، تكريماً له ولمسيرته الملهمة في هذا الفن الأدبي الإماراتي الأصيل. 
وتتواصل فعّاليات برنامج «ليالي الشعر: أصوات حبّتها الناس» على مسرح الحديقة العامة بمدينة زايد في الساعة الثامنة مساءً طيلة أيام مهرجان الظفرة للكتاب، التي تمتد حتى 10 ديسمبر الجاري. وتستضيف نجوم الشعر الشعبي من أبناء المنطقة، ممن كان لهم دور مهمّ في إثراء فنّ الشعر الشعبي بدولة الإمارات، وأكّدت تجاربهم الشعرية حضورها في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

مهرجان الظفرة للكتاب
الإمارات
الظفرة
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع السعودية وتعزّي في سقوط طائرة من القوات الجوية الملكية
اليوم 22:21
مراهقة تتصفح الإنترنت على هاتفها الجوال
الترفيه
تحذير من تأثير الأجهزة الذكية على صحة المراهقين
اليوم 22:15
رئيس وزراء اليونان يصافح الرئيس التركي في بداية محادثاتهما
الأخبار العالمية
اليونان وتركيا تتفقان على طي صفحة الخلافات
اليوم 21:36
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
أميركا وأوكرانيا توقّعان اتفاقا بشأن الأسلحة
اليوم 21:18
موقع سياحي في إندونيسيا
الأخبار العالمية
إندونيسيا تعتزم إلغاء تأشيرة الدخول لمزيد من الجنسيات
اليوم 21:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©