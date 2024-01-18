«روايات» تمزج الشعر بالحكمة في «ألم خفيف يعلن عن وجود القلب»!

الشارقة (الاتحاد)

تأخذ القصائد المختارة في كتاب «ألم خفيف يعلن عن وجود القلب» من يقرؤها إلى عالم التأملات الروحية والشغف بالطبيعة، والبحث عن السلام والصفاء الداخلي، في ملمح يميز تجارب شعراء شرق آسيا الذين تستند قصائدهم إلى ميراث فلسفي وتاريخ طويل من المزج بين الشعر والحكمة.

والكتاب من الإصدارات الجديدة لدار «روايات»، إحدى شركات النشر التابعة لـ«مجموعة كلمات»، ويضم قصائد لشعراء من شرق آسيا من اختيار وترجمة الشاعر والكاتب الإماراتي خالد البدور، الذي ترجم كذلك ملحقاً في الكتاب بعنوان «فلسفة الزن وشعر الهايكو»، يتناول تاريخ شعر الهايكو الياباني ويعرض بعض نماذجه.

وفي الملحق الثاني من الكتاب ترجمة لمقالة بعنوان «النزعة الصوفية في شعر والت وايتمان»، وتتناول تجربة الشاعر الأميركي الشهير صاحب ديوان «أوراق العشب». أما الشعراء الشرق آسيويين الذين تضمهم المختارات فهم: ناوارات بونغبيبون المولود سنة 1939 من تايلاند، وإبهي دوغين من شعراء اليابان في بداية القرن الثالث عشر، ونخبة من شعراء الصين والهند القدماء، إلى جانب شعراء معاصرين، من أمثال راماكانتا راث، وكمالا داس، من الهند، وأمريتا بريتام من البنجاب.

خفقة جناح

وتضمنت المختارات نبذة عن كل شاعر وعرضاً لجوانب من سيرته الذاتية وأبرز أعماله، ونماذج مختارة من قصائده. وجاء العنوان مستوحى من قصيدة «مجرد حركة» للشاعر التايلاندي «ناوارات بونغبيبون»، الذي يطلق العنان لخياله ويصغي عبر الكلمات لمشاهد الحياة من حوله.

ويصف الشاعر التايلاندي بونغبيبون المولود سنة 1939 تحريك طائر العقاب جناحيه وكأنه مروحة تلطِّف حرارة الشمس، بينما يكفي اهتزاز ورقة واحدة كدليل على مقدم الرياح، حيث تدفع الحرارة التي يتميز بها الطقس في شرق آسيا الشاعر إلى الإصغاء بكل جوارحه لخفق أجنحة الطيور أو اهتزاز الأوراق، وغيرها من التفاصيل التي يكتشف ما يوازيها في حركة الجسد، مثل قوله:

مجرد وميض لانعكاس المويجات

يعلن عن صفاء الماء

مجرد ألم خفيف يلمع في العيون

يعلن عن وجود القلب.

وبالرغم من تراجع الاهتمام بطباعة كتب الشعر في مقابل التركيز على الأعمال الروائية تماشياً مع زيادة الطلب على كتب السرد، إلا أن دار «روايات» أفردت للشعر أيضاً من خلال هذا الإصدار وغيره مساحة ضمن إصداراتها، في بادرة تميزت بها لتكشف عن سعيها لتنويع إصداراتها التي تشمل كافة فروع التأليف والإبداع.

ظل يتدفق

يقول الشاعر والفيلسوف الياباني «إيهي دوغين» الذي يكتب شعره وفق تقاليد الزن اليابانية: «لن أتوقف حتى عند جدول الوادي، خوفاً من أن يتدفق ظلي إلى العالم». أما الشاعرة الهندية كمالات داس التي تلقّب بأم الشعر الهندي، فاختار لها مترجم الكتاب 4 قصائد، بينها قصيدة بعنوان «كلمات» تقول في نهايتها: «الكلمات ضارّة، لكنها تنمو فوقي مثل أوراق على شجرة/ لا يبدو أبداً أنها ستوقف مجيئها من ذلك الصمت، من المكان العميق في داخلي».