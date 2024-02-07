صدور النسخة الإنجليزية من كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»

أبوظبي (الاتحاد)

صدرت النسخة الإنجليزية من كتاب: «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»، لمؤلفه معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وتأتي النسخة الإنجليزية، بعد صدور طبعته الأولى باللغة العربية.

ويتيح صدور الكتاب باللغة الإنجليزية إطلاع جمهور أوسع في العالم من القراء على إنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي أسهب الكتاب في تناولها، باستعراض محطات وسياسات ومبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، لتكون نبراساً للأجيال الحالية والقادمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تتيح الطبعة الإنجليزية للعالم، التعرف على الدور الذي يقوم به سموه من أجل تحقيق الريادة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات كافة.

وبصدور الطبعة الإنجليزية، فإن هذا الكتاب، الذي وصفه عدد كبير من الخبراء والأكاديميين بأنه «استراتيجي ومهم»، يمثل إضافة كبرى للمكتبات العربية والأجنبية، نظراً لاشتماله على دروس مستفادة في مسيرة عظيمة لقيادة حكيمة ورشيدة، حقّقت لدولتها إنجازات هائلة ونقلات نوعية في المجالات كافة، وفعلت ذلك وما زالت تفعله، بتفانٍ وحب وإخلاص لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها.

وتكمن أهمية الكتاب، على سبيل المثال لا الحصر، في أنه يوثِّق محطات تاريخية مهمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وينقل للإماراتيين والعالم كلّه الصورة المشرقة، التي وصلت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل سياسات ومبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي حققت الريادة العالمية للدولة في جميع المجالات، بما فيها المجالات الحيوية.

ويرصد الكتاب محطات مسيرة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لاسيما محطات النشأة والتعليم والالتحاق بالقوات المسلحة والعمل فيها، ودوره في تطويرها، ودوره السياسيّ والاقتصاديّ والعسكريّ، عندما كان ولياً لعهد إمارة أبوظبي، وكذلك المحطة الأهمّ، وهي رئاسته للدولة بإجماع شعبي منقطع النظير، بالإضافة إلى إنجازاته الهائلة، ومبادراته الكثيرة للنهوض بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز قيم التسامح والأخوة الإنسانية.

وتشمل النسخة الإنجليزية من كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية» أيضاً ملاحق، تضم ترجمة للقصائد الشعرية التي نظمها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بالإضافة إلى صور سموه خلال محطاته السياسية والعسكرية المختلفة.