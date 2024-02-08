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إعلان أسماء الفائزين بمسابقة «النخلة بألسنة الشعراء»

إعلان أسماء الفائزين بمسابقة «النخلة بألسنة الشعراء»
8 فبراير 2024 20:00

أبوظبي (وام)
أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي عن أسماء الفائزين بمسابقة «النخلة بألسنة الشعراء» بدورتها الثامنة 2024 التي تنظمها الأمانة العامة للجائزة برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة.
جاءت النتائج على النحو التالي: الفئة الأولى «الشعر الفصيح» المركز الأول فاز به الشاعر بكر عوض عواد السعادات المزايدة عن قصيدة بعنوان «هزي جذوعك»، وفاز بالمركز الثاني الشاعر زكريا توفيق إسماعيل عطية عن قصيدة بعنوان «هذي إمارات العروبة تحتفي»، وفاز بالمركز الثالث الشاعر ميشيل محمد العيد عن قصيدة بعنوان «على وشك السماء».
وفي الفئة الثانية «الشعر النبطي» فاز بالمركز الأول الشاعر عتيق خلفان الكعبي عن قصيدة بعنوان «خير النخيل»، أما المركز الثاني فقد فازت به الشاعرة مزنة ربيع مبارك البريكي عن قصيدة بعنوان «ايدين زايد»، وفاز بالمركز الثالث الشاعر عبيد مبارك خلفان المزروعي عن قصيدة بعنوان «أم البدو».
وبلغ العدد الإجمالي للمشاركين في المسابقة بدورتها الثامنة 277 شاعراً وشاعرة يمثلون 19 دولة، نَظَمُوا قصائدهم ضمن فئتين الفئة الأولى للشعر الفصيح، والفئة الثانية للشعر النبطي، في حب النخلة وفضلها وأثرها.
وكان الدكتور عبدالوهاب زايد، أمين عام الجائزة، تسلم نتائج تقييم الأعمال الشعرية المشاركة من قبل لجنة تحكيم متخصصة بالشعر الفصيح والشعر النبطي والنقد الأدبي والتي تضم الشاعر والإعلامي عيضة بن مسعود والشاعر والإعلامي حمدان بن صروخ الدرعي والشاعر والناقد سامح أحمد كعوش.
وتتلخص منهجية عمل لجنة التحكيم في تقييم مستوى الشعراء ومدى جودة نصوصهم الشعرية في الفصيح والنبطي بناءً على المعايير الجمالية والبلاغية كالابتكار والجدة في الوصف والفكرة وإثراء الموضوع والصور البيانية والشعرية والمحسنات البديعية، إضافة إلى المعايير اللغوية والنحوية والموسيقية مثل الموسيقى الخارجية والوزن والقافية وبناء القصيدة ووحدتها الموضوعية والعضوية.
وقال أمين عام الجائزة إن مسابقة «النخلة بألسنة الشعراء» تهدف إلى توظيف الشعر النبطي والشعر الفصيح كوسيلة مهمة في تنمية وعي الجمهور لأهمية شجرة نخيل التمر من الناحية التراثية والزراعية والغذائية والاقتصادية، وتعزيز ثقافة نخيل التمر لإحياء أحد أغراض الشعر «وصف شجرة النخيل» ورفد المكتبة العربية والساحة الشعرية بنوعية مميزة من القصائد في حب النخلة، وتشجيع الشعراء على إبداع وكتابة قصائد نوعية، وإتاحة الفرصة أمام الجميع للتنافس بطريقة شفافة من خلال تسليط الأضواء على تجارب الشعراء الفائزين بالمسابقة.

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جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي
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