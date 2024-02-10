النحات الصيني يانغ ليو: تجميد أول حديقة منحوتة عائمة في العالم

ساسي جبيل (الاتحاد)

مع قدوم فصل الشتاء البارد في مدينة هاربين الصينية، تم تجميد أول حديقة منحوتة عائمة في العالم على سطح نهر متجمد يبلغ طوله ألف ميل.

وأكد النحات الصيني يانغ ليو، الأمين العام للتحالف الدولي للنحت، لـ «الاتحاد» أنه تم الانتهاء من إنشاء أول حديقة منحوتة عائمة في العالم قبل ستة أشهر في الأراضي الرطبة عند مصب نهر هولان في هاربين، بالإضافة إلى 20 منحوتة من 16 دولة عبر العالم.

وأضاف يانغ ليو أنه تم تنظيم هذا الحدث بشكل مشترك من قبل منطقة هولان الصينية والتحالف الدولي للنحت الذي يترأسه، وصنعت المنحوتات من مواد معدنية مقاومة للتآكل، ويتراوح حجمها بين 3 و10 أمتار، ويتم تركيبها على قواعد مجوفة، وهي عبارة عن صنادل مستطيلة صممها مهندسون بحريون محترفون. كما يمكن تثبيت هذه المنحوتات العائمة، أو نقلها على سطح الماء عن طريق مراسي القوارب والطاقة.

ابتكار جريء

وأشار يانغ إلى أنه في السنوات الخمس المقبلة، سيتم الانتهاء من 100 منحوتة، يمكنها السفر على طول نهر هولان ونهر سونغهوا في الصيف، وحتى الوصول إلى البحر. وفي الشتاء، تتجمد على سطح نهر هولان وتصبح أشكالاً عملاقة من الصلب في السهول الثلجية في البلاد.

وتعتبر أول حديقة منحوتة عائمة في العالم ابتكاراً جريئاً على نطاق عالمي. وليو يانغ، الأمين العام لتحالف الندوة الدولية للنحت، هو أمين الحديقة، وكان قدم أكثر من 100 قطعة منحوتة عامة في 36 دولة، ويعرف أنشطة النحت وحدائق النحت في العالم جيداً، بالإضافة إلى خلفيته التعليمية الجامعية في الهندسة، وأكثر من 10 سنوات من الخبرة الإعلامية، كما أن حديقة النحت العائمة هي مزيج مثالي من تكنولوجيا السفن وفن النحت. يتمتع ليو يانغ، المولود في هاربين الصينية، والمعروفة باسم مدينة الجليد، بفهم أفضل للتغيرات المختلفة لهذا النهر على مدار العام، ما يسمح لحديقة النحت بتقديم عرض مختلف تماماً في الشتاء والصيف. وفي الوقت نفسه، يعتبر «Wave Rider» لليو يانغ التمثال الرئيس لحديقة النحت العائمة، التي يبلغ ارتفاعها 10 أمتار، وتتكون من 5000 قطعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، مع الأخذ في الاعتبار الكامل لحمل الرياح.