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التعليم والمعرفة

جلسة تتناول «مصطلحات علم النفس بين العربية وغيرها من اللغات»

جانب من جلسة العصف الذهني (من المصدر)
14 مارس 2024 02:51

أبوظبي (الاتحاد)

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نظم مركز أبوظبي للغة العربية، جلسة عصف ذهني تحت عنوان «مصطلحات علم النفس بين العربية وغيرها من اللغات»، بالتعاون مع مجلس شباب اللغة العربية، وهدفت الجلسة إلى فتح باب الحوار والمناقشة حول مصطلحات علم النفس، والصحة النفسية بين اللغة العربية وغيرها من اللغات، وبحث أفضل السُّبل لإدراج هذه المصطلحات في المعجم.
أدار الجلسة الدكتور خليفة المقبالي، استشاري الطب والإرشاد النفسي وطب الإدمان في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وعدد من أعضاء «مجلس شباب اللغة العربية»، وناقشت الجلسة إمكانية وضع نموذج تطبيقي يمكن الإفادة منه للتفكير في مشروع معجم عربي لمصطلحات علم النفس والصحة النفسية.
وأكّد الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، أن «اللغة تمثّل أداة التواصل مع ثقافات العالم وتُعبّر عن ماضيها وحاضرها وترسم ملامح مستقبلها وتطلعّاتها. كما يدعم المجلس سعي المركز الحثيث لتشجيع جهود تطوير اللغة العربية وتمكينها في جميع مناحي الحياة بطرح الأفكار المبدعة لفئة الشباب الذين يُشكّلون وقود المستقبل، والقوة الدافعة للتعرّف بشكلٍ أكثر وضوحاً على متطلبات هذا العصر من اللغة العربية».
«مجلس شباب اللغة العربية» مشروع مشترك بين «مركز أبوظبي للغة العربية» و«مركز الشباب العربي»، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، ومركز «زاي» لبحوث اللغة العربية في جامعة زايد، وهو يمثِّل محاولة منهجية جادة لتثبيت الصورة الصحيحة للغة العربية بين الشباب في مجالات العمل والعلم والتعليم والمجتمع، ولوضع أساس ونهج يدعم تمسُّك الشباب العربي بلغتهم ويرشدهم ليكونوا ممثلين للهوية العربية في مختلف أنحاء العالم ومختلف مجالات الحياة.

علم النفس
اللغة العربية
مركز أبوظبي للغة العربية
مجلس الشباب
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