خولة السويدي: تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع

أبوظبي (وام)

أكدت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، رئيسة مؤسسة «خولة للفن والثقافة»، أن معرض الخط الفني الذي تنظمه المؤسسة بمقرها في العاصمة أبوظبي، بالتعاون مع السفارة اليابانية في الدولة، ويستمر حتى 30 من أبريل الحالي، يأتي في إطار الجهود الرائدة التي تبذلها «خولة للفن والثقافة»، للمساهمة في تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب ومنارة للأدباء والكُتَّاب والمفكّرين والباحثين والفنانين من مختلف أنحاء العالم، مشيرة سموها إلى حرص «خولة للفن والثقافة» على استضافة المبدعين والفنانين العالميين؛ بهدف تعزيز التفاعل الفني والثقافي والحضاري، والتقاء الفنانين مع بعضهم والفنون بأشكالها، وتوفير المنصة الثقافية المناسبة لتبادل الأفكار والإبداعات.

وقالت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، إن المعرض يحمل أبعاداً أوسع من كونه عملاً فنياً مشتركاً، فهو رسالة تسامح وسلام تنطلق من دولة الإمارات عاصمة المحبة والأخوة الإنسانية، رسالة تؤكد أهمية الثقافة والفن في تحقيق تلاقي الحضارات لبناء مستقبل أفضل للبشرية، مشيرة سموها إلى دور المعرض في تعزيز الاهتمام بفن الخط الذي لعب على مر العصور دوراً مهماً في توثيق العلوم وتقارب الشعوب عن طريق المعرفة، وساهم في فتح باب الحوار الثقافي بين الشعوب والحضارات، وتعزيز تواصل الأمم. وأشادت سموها بما قدمه الفنان والخطاط الياباني جويتشي يوشيكاوا من أعمال فنية رائعة استعرض من خلالها تطورات الخط الياباني والمخزون التراثي والحضاري لليابان.

جاء ذلك، مع انطلاق فعاليات معرض الخط الفني، الذي يضم عملين فنيين استثنائيين يحمل أحدهما عنوان «السلام»، والآخر عنوان «الانسجام والاحترام والنقاء والهدوء»، أبدعهما بشكل مشترك كل من سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، والخطاط الياباني الشهير جويتشي يوشيكاوا، كما يضم المعرض أعمالاً فنية فردية أخرى للفنان يوشيكاوا تعكس موهبته الاستثنائية وإتقانه لهذا الشكل الفني، فضلاً عن ورشتي عمل فنيتين بمقر «خولة للفن والثقافة»، وذلك للمهتمين بالفن خاصة الفن الياباني، خلال يومي 20 و23 من أبريل الجاري، بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي.

تعاون فريد

من جانبها، قالت الدكتورة لميس القيسي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «في هذا المعرض الرائع يلتقي فن الخط الياباني الخالد مع الإبداع البصري لسمو الشيخة خولة السويدي، ويشرفنا أن نكشف عن تعاون فريد بين اثنين من الشخصيات البارزة في عالم الفن، الخطاط الياباني الشهير يوشيكاوا وسمو الشيخة خولة السويدي الخطاطة والشاعرة وراعية الفنون المتميزة».

وأشارت القيسي إلى أن المعرض يضم 11 عملاً فنياً، منهما عملان فنيان مميزان مشتركان بين سمو الشيخة خولة السويدي والخطاط الياباني، إلى جانب 9 أعمال فردية للفنان الياباني، موضحة أن التعاون بين «خولة للفن والثقافة» والخطاط الياباني يوشيكاوا هو تعاون مميز ومستمر.

وأعربت عن خالص امتنانها للسفارة اليابانية في أبوظبي لدعمها في تعزيز التبادل والتعاون الثقافي، قائلة: «إن تفانيهم في تعزيز التفاهم والصداقة بين بلدينا مهد الطريق لهذا المعرض الاستثنائي».