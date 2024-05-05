«جامعة محمد بن زايد» تستضيف توقيع كتاب «القائد الاستثنائي»

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

استضافت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في جناحها بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، حفلاً لتوقيع كتاب بعنوان «محمد بن زايد.. القائد الاستثنائي»، للباحث والشاعر الإماراتي محمد سيف بن نعيف العامري، الصادر عن دار حدائق الفكر للثقافة والنشر، بحضور عدد من الشخصيات والأدباء وأساتذة الجامعة والطلبة وضيوف المعرض.

ويسرد الكتاب الذي يقع في 351 صفحة ضمن 7 فصول سيرة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وبصمة سموه في السياسة الداخلية والخارجية وثقافة الحوار والإنسانية والسلام ونبذ العنف وقيم التسامح والعيش الإنساني المشترك والعدل والعطاء، والإسهامات العظيمة لسموه في كل المجالات الاقتصادية والأعمال الخيرية والنهضة العلمية والاجتماعية والثقافية والتراثية.

وقال المؤلف محمد العامري: إن كتاب «القائد الاستثنائي» غني بالمعلومات ومرجع ومنارة للأجيال الصاعدة للتعرف على شخصية قيادية وقائد قدوة قل نظيره في الحكمة والتواضع وحب الناس والتضحية من أجل الإمارات وإعلاء شأنها.