«اللوفر أبوظبي» يختتم فعاليات «اليوم المفتوح للطلبة»

فاطمة عطفة (أبوظبي)

اختتم متحف اللوفر أبوظبي، يوم الاثنين الماضي، النسخة الأولى من برنامج «اليوم المفتوح للطلبة»، وهو عبارة عن مبادرة تعليمية متميزة وثرية تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة والمناقشات.

ونظراً إلى أن متحف اللوفر أبوظبي يغلق أبوابه يوم الاثنين من كل أسبوع، فستقدم فعالية «اليوم المفتوح للطلبة» التي تُقام أيام الاثنين فرصة حصرية للطلبة، والمعلمين، والأساتذة من جامعة نيويورك أبوظبي ومجموعة الدار للتعليم لاستكشاف اﻹبداعات الفنية المستوحاة من مجموعة مقتنيات المتحف وقيمه الأساسية.

وعلى امتداد هذا البرنامج، تمكن 2.059 من طلبة جامعة نيويورك أبوظبي ومجموعة الدار للتعليم من المشاركة في العديد من الأنشطة الرائعة، وورش العمل التفاعلية، إضافة إلى استكشاف الأعمال الفنية المعروضة بالمتحف.

مفاهيم مبتكرة

في هذا الإطار، أعرب أوغو بيرتوني، رئيس قسم الشؤون الدولية والتواصل والمشاركة الثقافية في متحف اللوفر أبوظبي عن بالغ سعادته بالنجاح الذي حققته النسخة الأولى من البرنامج. وقال: «يسعدنا أن نرى النسخة الافتتاحية من برنامج «اليوم المفتوح للطلبة» تؤتي ثمارها، كما نرحب بمشاركة المعلمين والطلبة المتميزين الذين انضموا إلينا في إطار فعاليات هذا البرنامج. وتجسد هذه المبادرة القيم التي يتمسك بها متحف اللوفر أبوظبي، حيث نسعى لتوفير منصة تعليمية للأكاديميين والشباب، إضافة إلى عرض ما لدى المتحف من مفاهيم مبتكرة، وآراء، ومشروعات، ورؤى إبداعية من خلال هذه المنصة».

يتمثل الهدف العام من هذا البرنامج في تمكين المعلمين والأساتذة من التعاون في قيادة أنشطة ثرية لطلابهم في المتحف مع الاستفادة من مواد المعلمين التدريبية، ومصادرهم التعليمية، وكذلك ما لديهم من أفكار استمدوها من خبراتهم البحثية والتدريسية.