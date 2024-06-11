«دبي للثقافة» تزين مناطق الإمارة بفن الأماكن العامة

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بالتعاون مع بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، إطلاق دعوة مفتوحة لتنفيذ أعمال فنية تركيبية جديدة في عدد من الدوارات الرئيسة في أحياء مدينة دبي، ضمن استراتيجية «الفن في الأماكن العامة» التي تتولى «الهيئة» تفعيلها؛ بهدف تقديم تجارب فنية فريدة تسهم في تحفيز روح الابتكار لدى المجتمع الإبداعي للمساهمة في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، وتعزيز مكانة الإمارة وريادتها العالمية وإثراء هويتها البصرية ومشهدها الفني والثقافي.

ودعت «دبي للثقافة» كافة الفنانين والممارسين والمصممين والمهندسين المعماريين الإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة إلى تقديم أفكار واقتراحات مبتكرة لإنشاء تركيبات فنية مميزة، سيتم تنفيذها في مجموعة من الدوارات الرئيسة بدبي، بحيث تبرز هذه الأعمال ازدهار الممارسات الفنية المحلية وقدرتها على التفاعل مع طبيعة دبي وما تشهده من تنمية وتطور لافت في مختلف المجالات، وتسهم في تعزيز التواصل الحضري في الإمارة، بما يتناغم مع «خطة دبي الحضرية 2040» الهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة عبر تحقيق تنمية عمرانية مستدامة يكون محورها الإنسان.

وستبدأ الهيئة بتلقي طلبات المشاركة خلال الفترة من 11 يونيو الجاري، وحتى 11 يوليو المقبل، وستتولى لجنة تضم مجموعة من الخبراء والفنانين عملية فرز الطلبات، وتحديد الأعمال المؤهلة للمشاركة، وسيحصل الفائزون على منحة مالية لكل مشروع، تشمل تكاليف التصميم والمواد الخام والتصنيع والتنفيذ في الأماكن المختارة.