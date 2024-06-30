الأرشيف والمكتبة الوطنية يوقع مذكرة تفاهم مع «ISSN»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن المركز الدولي لنظام الترقيم المعياري الدولي الموحد للدوريات، انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بالأرشيف والمكتبة الوطنية إلى عضويته.

جاء ذلك بعد أن وقّع الأرشيف والمكتبة الوطنية مذكرة تفاهم مع مركز الترقيم المعياري الدولي للدوريات التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، وتقضي مذكرة التفاهم بانضمام دولة الإمارات، ممثلة بالأرشيف والمكتبة الوطنية إلى المركز الدولي لنظام الترقيم الدولي الموحد للدوريات (ISSN)، وذلك بتنسيق ودعم من اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم.

جرى توقيع مذكرة التفاهم افتراضياً، حيث وقعها عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، ود. جايل بيكيه، مديرة مركز الترقيم المعياري الدولي للدوريات الكائن في العاصمة الفرنسية باريس.

ضبط الإنتاج الفكري

بهذه المناسبة، أعرب مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم التي تقضي بانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المركز الدولي لنظام الترقيم الدولي الموحد للدوريات (ISSN)، معتبراً هذا الحدث دعماً للدور الذي يؤديه الأرشيف والمكتبة الوطنية على صعيد حفظ ذاكرة الوطن، وإسهامه في بناء مجتمعات المعرفة وإثرائها -إذ يكون على ضوء مذكرة التفاهم- الجهة المخولة بمنح كل واحدة من الدوريات رقماً خاصاً لا يمكن أن يتكرر أو يتشابه مع أي دورية أخرى، ويصبح هذا الرقم مما يميز الدورية عن سواها، ويتم استخدامه من قبل الجهات المعنية بالنشر.

وقال آل علي، إن ضبط الدوريات الصادرة في دولة الإمارات بالرقم المعياري الدولي الموحد سوف يضمن ضبط الإنتاج الفكري في الدولة، ويساعد الأرشيف والمكتبة الوطنية على التعريف بهذا النتاج الثقافي والمعرفي، وهذا مما يسهم في إطلاع الباحثين والمهتمين وجمهور المستفيدين داخل الدولة وخارجها على محتوى هذه الدوريات وتحقيق الفائدة المنشودة من هذه الخدمة، والتي لا تقتصر على الباحثين والمستفيدين من محتوى الدوريات فحسب، وإنما تبدأ من الدورية نفسها التي ستكون أكثر انتشاراً، وسيزداد طلبها.

وأضاف آل علي، أن حصر الدوريات بشكليها الورقي والإلكتروني سوف يمكّن من تكشيف الدوريات وفهرسة محتواها الثقافي والمعرفي ليأخذ مكانه في قواعد المعلومات، ومن المؤكد أن هذا المحتوى يضع في المقام الأول نشأة دولة الإمارات العربية المتحدة ورحلة تقدمها وتطورها وازدهارها في ظل قيادتنا الرشيدة، وهذا مما نتطلع إليه.

علامة فارقة

من جانبها، شكرت د. جايل بيكيه مديرة مركز الترقيم الدولي، الأرشيف والمكتبة الوطنية، مبدية تفاؤلها بمزيد من التعاون بين الجانبين، ومؤكدة أن مذكرة التفاهم هذه تعدّ علامة فارقة في مسيرة العلاقات بين الأرشيف والمكتبة الوطنية ومركز الترقيم، وهي شهادة على الرؤية المشتركة والالتزام، وستكون منطلقاً للعمل الجاد لجميع الأطراف المعنية.

وأكدت بيكيه أن مذكرة التفاهم هذه تأتي تأكيداً على التطلع نحو التميز والالتزام للوصول إلى نتائج ترضي الطرفين في مجال إحصاء وحصر الدوريات الصادرة في الدولة، وهي بدورها تثري معارف القراء والباحثين.

دور فعال

كان للجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، دورها الفعال في إيصال الملف إلى المنظمة وترشيحه من قبلها، حيث قدّمت معلومات تتعلّق بطبيعة عمل الأرشيف والمكتبة الوطنية ومكانته، ووفّرت شروحات حول أهمية العمل على تكليف الأرشيف والمكتبة الوطنية بهذا الملف لدوره الرائد في النهوض بواقع الثقافة المحلية.

ويترجم هذا الجهد الذي بذلته اللجنة حرص وزارة الثقافة على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة الرامية لتكامل الأداء بين مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والتعاون مع المنظمات الدولية، مما يعزز من التنافسية والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويذكر أن الأرشيف والمكتبة الوطنية سوف يخطر المتعاملين ببدء عمليات الترقيم المعياري الدولي للدوريات، حالما يتم الانتهاء من تجهيز متطلبات تفعيل المركز الإماراتي للترقيم الدولي.