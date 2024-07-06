الأحد 7 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«دبي للثقافة» تستضيف جلسة حول كتاب «إمارات الخير»

«دبي للثقافة» تستضيف جلسة حول كتاب «إمارات الخير»
7 يوليو 2024 01:42

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«دبي لرعاية النساء والأطفال» تتلقى11 ألف اتصال العام الماضي
«مركز البحوث بكهرباء دبي» ينظم جلسة حول «إنترنت الأشياء»

استضافت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، الروائي العالمي والسنيارست اللبناني مهند الحلبي، أمس الأول، في جلسة نقاشية عقدت في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، حول  كتابه «إمارات الخير» (Emirates of Goodness)، ضمن مبادرتها «حديث المكتبات» التي تندرج تحت مظلة مشروع «مدارس الحياة»، وترسّخ ثقافة الأدب والمعرفة بين أفراد المجتمع، وتبني الطاقات الإبداعية الشابة وتشجيعها على المساهمة في إثراء المشهد الثقافي المحلي.
فكرة الكتاب
خلال الجلسة أضاء الروائي العالمي مهند الحلبي على المحتوى الثقافي لكتابه الجديد، الذي يتناول فيه ملامح من تاريخ دولة الإمارات، وأبرز التحولات التي شهدتها منذ الإعلان عن إقامة الاتحاد قبل 52 عاماً على يد المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، وتمكنها من الوصول إلى الفضاء بفضل حكمة القيادة الرشيدة ورؤاها الطموحة، كما استعرض الكاتب كيف أصبحت الإمارات أرضاً لتحقيق الأحلام بالنسبة للكثير من الشباب في المنطقة العربية.
وتتمحور فكرة الكتاب حول قصة حدثت قبل نحو ستة عقود، حيث عاش بالإمارات مجموعة من الشباب الحالمين على الأمل في صحراء منسية، بوسائل البقاء الأساسية، في ظل ظروف قاسية لعبت دوراً في منع تحقيق أحلامهم الوردية التي ترجموها إلى واقع ملموس الآن في الإمارات، فلم يكن هناك شيء سوى الظلام إلى أن بدأ النور يظهر مع قيام الاتحاد، بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتحت مبدأ «لا شيء مستحيل»، لم تعد الصحراء منسية، بعد أن وصلت إلى الفضاء على مدار العقود الماضية.
أرض الأحلام
ومع مرور الوقت، دعمت خيرات وعظمة الإمارات طريق الكثير من الحالمين، ولعبت دورها في أن تكون الأرض المثالية للأحلام، وامتزجت الرومانسية، والإثارة، والكوميديا والتشويق مع التاريخ، والثقافة والتحفيز في قصة أمة عظيمة تسمى «إمارات الخير».
تخلل الجلسة عدد من النقاشات التي حاورها الحضور مع الحلبي والذي أجاب عليها بناء على ما يحتويه الكتاب من فصول ومراحل، تؤكد أن دولة الإمارات هي دولة الخير والمحبة والتسامح.
توقيع
في الختام، تم إشهار كتاب «إمارات الخير»، (EMIRATES OF GOODNESS) أمام الحضور، حيث وقّع الحلبي عدداً من نسخ كتابه وقدمها هدية لكافة المشاركين في الجلسة.

هيئة الثقافة والفنون
دبي
الثقافة
مكتبة الصفا للفنون والتصميم
آخر الأخبار
رئيس الدولة يهنئ الشعوب الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ الشعوب الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد
6 يوليو 2024
محمد بن راشد: نبارك لشعب الإمارات وللأمة العربية والإسلامية العام الهجري الجديد
علوم الدار
محمد بن راشد: نبارك لشعب الإمارات وللأمة العربية والإسلامية العام الهجري الجديد
6 يوليو 2024
منصور بن زايد يهنئ الإمارات والمسلمين بحلول العام الهجري الجديد
علوم الدار
منصور بن زايد يهنئ الإمارات والمسلمين بحلول العام الهجري الجديد
6 يوليو 2024
فلسطينيون يتجمعون في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة لـ«الأونروا» بمخيم النصيرات (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والجرحى في قصف مدرسة لـ«الأونروا» وسط غزة
اليوم 01:46
ستارمر متحدثاً خلال مؤتمر صحفي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ستارمر: الأمن والدفاع أولوية وسنتخذ «قرارات صعبة»
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©