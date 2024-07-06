«دبي للثقافة» تستضيف جلسة حول كتاب «إمارات الخير»

دبي (الاتحاد)

استضافت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، الروائي العالمي والسنيارست اللبناني مهند الحلبي، أمس الأول، في جلسة نقاشية عقدت في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، حول كتابه «إمارات الخير» (Emirates of Goodness)، ضمن مبادرتها «حديث المكتبات» التي تندرج تحت مظلة مشروع «مدارس الحياة»، وترسّخ ثقافة الأدب والمعرفة بين أفراد المجتمع، وتبني الطاقات الإبداعية الشابة وتشجيعها على المساهمة في إثراء المشهد الثقافي المحلي.

فكرة الكتاب

خلال الجلسة أضاء الروائي العالمي مهند الحلبي على المحتوى الثقافي لكتابه الجديد، الذي يتناول فيه ملامح من تاريخ دولة الإمارات، وأبرز التحولات التي شهدتها منذ الإعلان عن إقامة الاتحاد قبل 52 عاماً على يد المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، وتمكنها من الوصول إلى الفضاء بفضل حكمة القيادة الرشيدة ورؤاها الطموحة، كما استعرض الكاتب كيف أصبحت الإمارات أرضاً لتحقيق الأحلام بالنسبة للكثير من الشباب في المنطقة العربية.

وتتمحور فكرة الكتاب حول قصة حدثت قبل نحو ستة عقود، حيث عاش بالإمارات مجموعة من الشباب الحالمين على الأمل في صحراء منسية، بوسائل البقاء الأساسية، في ظل ظروف قاسية لعبت دوراً في منع تحقيق أحلامهم الوردية التي ترجموها إلى واقع ملموس الآن في الإمارات، فلم يكن هناك شيء سوى الظلام إلى أن بدأ النور يظهر مع قيام الاتحاد، بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتحت مبدأ «لا شيء مستحيل»، لم تعد الصحراء منسية، بعد أن وصلت إلى الفضاء على مدار العقود الماضية.

أرض الأحلام

ومع مرور الوقت، دعمت خيرات وعظمة الإمارات طريق الكثير من الحالمين، ولعبت دورها في أن تكون الأرض المثالية للأحلام، وامتزجت الرومانسية، والإثارة، والكوميديا والتشويق مع التاريخ، والثقافة والتحفيز في قصة أمة عظيمة تسمى «إمارات الخير».

تخلل الجلسة عدد من النقاشات التي حاورها الحضور مع الحلبي والذي أجاب عليها بناء على ما يحتويه الكتاب من فصول ومراحل، تؤكد أن دولة الإمارات هي دولة الخير والمحبة والتسامح.

توقيع

في الختام، تم إشهار كتاب «إمارات الخير»، (EMIRATES OF GOODNESS) أمام الحضور، حيث وقّع الحلبي عدداً من نسخ كتابه وقدمها هدية لكافة المشاركين في الجلسة.