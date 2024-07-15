«رحلة الحد الأدنى» يعكس تنوع التجربة الفنية لـ«سلوى زيدان»

فاطمة عطفة (أبوظبي)

يأتي تناغم منحوتات ولوحات الفنانة سلوى زيدان متميزاً عما عرفناه من قبل، فقد استطاعت زيدان أن تبدع في عالم النحت والتشكيل معاً بحيث يتساءل زائر معرضها الفني: أين يقع سر الجمال، وهذا التنوع الفني الجميل الذي تجلى واضحاً في معرضها بجاليري إياد قنازع، الذي افتتح أول أمس في أبوظبي تحت عنوان:«رحلة الحد الأدنى»، ويضم أربعة وعشرين عملاً فنياً متنوعاً ما بين اللوحة على الكنفاس ومنحوتة الحجر، ويستمر المعرض حتى شهر سبتمبر المقبل.

ولأن الفنانة زيدان نحاتة ورسامة وقد أحدثت تأثيراً كبيراً في المشهد الفني بأبوظبي خلال العقود الأربعة الماضية، سألناها أولاً حول هذا التنوع الفني، وماذا يضيف لها أن تعرض أعمالها في جاليري غيرها، وهي صاحبة جاليري متميز، فأجابت قائلة:«اليوم أنا أشجع جاليري الفنان إياد قنازع، فهو شاب نشط وفي أول تجاربه بالعمل بالجاليرات، كما أردت أن أعرض أعمالي في جاليرات أخرى، بينما يعرض الجاليري الخاص بي أعمالاً فنية لرواد وفنانين آخرين مرموقين.



نقلة فنية

بين النحت والرسم الجرافيك، ماذا عن هذه النقلة؟ وأيهما أحب للفنانة زيدان؟ تجيب:«تجربتي بالنحت جاءت من بعد عملي بالجرافيك، وأنا أحب النحت وأخافه لأنه يحتاج لجهد كبير، لكني اكتشفت أن على الفنان تصميم المنحوتة، وهناك من ينفذها عملياً، وهذا تعاون جيد حيث يصمم الفنان شكل المنحوتة ويشرف على تنفيذها، وعندما اشتغلت بالنحت شعرت أن روحي تحررت».

وتوضح زيدان أنها اشتغلت على النحت من سنوات، وهناك عدد من المنحوتات التي نفذتها موجودة في أماكن خاصة بأبوظبي. مشيرة إلى أنها تنظر بتقدير للحركة التشكيلية في العاصمة، وترى أن الحركة التشكيلية في الإمارات غنية جداً، إضافة إلى ثراء المشهد الموسيقى وتشييد المتاحف، مؤكدة أن تجربة الإمارات وصلت للعالمية، هذا يرجع للرؤية الاستراتيجية الحكيمة للقيادة الرشيدة، التي تنهض بمختلف جوانب الحياة اقتصادياً واجتماعياً وفنياً، وفي كل مكان يحتاج للتطور، لذلك نجد الفنون التشكيلية في الإمارات تتألق محلياً وعالمياً، وهذا شيء مهم للغاية.



تجربة غنية

يؤكد الفنان إياد قنازع، صاحب الجاليري، على أهمية معرض الفنانة سلوى زيدان، مشيراً إلى أنها صاحبة تجربة غنية في مجال الفن. ويضيف:«نحن فخورون بأن نعمل مع الفنانة زيدان»، مشيداً بتطور فن التشكيل في الإمارات، ومؤكداً أن الجاليري يركز على الشباب لعرض تجاربهم، إضافة للفنانين الكبار ليأخذ الخبرة منهم، وليكون الجاليري حلقة وصل بين الفنانين الشباب ورواد الفن.