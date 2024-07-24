إيهاب درويش: الموسيقى جامعةُ الثقافات

سعد عبد الراضي

إيهاب درويش موسيقي إماراتي يمتلك موهبة خاصة، أهلته لتحقيق إنجازات مهمة محلياً ودولياً، عشق الموسيقى وهو في العاشرة من عمره، الأمر الذي دفع عائلته لدعم شغفه بها، هذا الشغف الذي لم يقتصر على الموسيقى المجردة، بل تجاوزه درويش فيما بعد بمزجه بين الصور والألحان، وتحويلها إلى مقاطع صوتية ملهمة. مستفيداً من معرفته بالتصميم الجرافيكي والمفاهيم البصرية محور دراسته الجامعية.

كما مزج ببراعة بين الأشكال الموسيقية الكلاسيكية والحديثة، مرتكزاً على الثروة النغمية للآلات الشرقية التقليدية، والسيمفونيات، والمؤلفات الكلاسيكية، واتجاهات الموسيقى الشعبية الحديثة، مع استخدام التكنولوجيا الرقمية.

وفي ألحان درويش يشعر المتلقي بالجذور القوية للتراث الموسيقي الشرق أوسطي، والصورة المتألقة للمجتمع الإماراتي، حيث يسلط الضوء على النهضة الحيوية في أبوظبي، ودور المرأة، وقيم تطوير الذات، والحب، والفخر، والشمولية، كما يستشعر المتلقي أيضا البعد العالمي في أعمال درويش المتمثل في الإنسانية والتقارب بين الأمم، حيث تتحدث موسيقاه عما هو أبعد من الحدود، لتعبر عن العالمية التي تتخطى كل الحواجز.



دور الموسيقى

«الاتحاد» حاورت إيهاب درويش وسألته في البداية رأيه في المشهد الموسيقي المحلي من حيث دعم المواهب، ومستقبل الموسيقى في الدولة، فقال: آمل أن تحظى الموسيقى باهتمام أكبر في المدارس وفي حياة الناس بشكل عام. أعتقد أنه من المهم جداً أن يكون لدينا مدارس موسيقى وطنية ومعاهد موسيقية في الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف: تؤثر الموسيقى بشكل كبير على الأجيال الشابة من خلال تأثيرها على مشاعرهم وسلوكهم وتطورهم العقلي. فهي تساعدهم على التعبير عن المشاعر ومعالجتها، وتشكيل الهوية والمعايير الاجتماعية. يمكن أن يساهم الانخراط في الموسيقى في تحسين المهارات العقلية والأداء الأكاديمي. بالإضافة إلى ذلك، يساهم العلاج بالموسيقى في العديد من قضايا الصحة النفسية من خلال توفير منفذ غير لفظي للمشاعر وتعزيز المرونة العاطفية. كما أن الموسيقى أداة مهمة لبناء الحوارات بين الثقافات المختلفة.

وعن دعوته إلى جانب عشرة من أبرز مؤلفي موسيقى الأفلام في هوليوود، لكتابة مقطوعة مستوحاة من أعمال بوب بيك الفنية الأسطورية، قال درويش: سعدت جداً بهذه المشاركة النوعية، وأن أؤلف موسيقى ترتبط باللوحات والأعمال الرسومية، حيث تلهمني هذه الصلة بشدة، إذ تبدأ عملية التأليف الخاصة بي غالباً بتخيل مشهد وسرد قصصي، وفي بعض الأحيان أقوم بإنشاء المشهد رقمياً قبل أن أبدأ في تأليف الموسيقى من خلال استخدام مهاراتي في الفنون البصرية والموسيقى معاً، لأتمكن من ابتكار مقطوعات سيمفونية ملائمة للموسيقى التصويرية للأفلام، وجاءت الفرصة لإحياء أعمال بيك من خلال الموسيقى وكانت تجربة مذهلة. أنا أكن إعجاباً كبيراً بأعماله، وكنت متحمساً لتجسيد لوحته «كورفا غراندي».



لحظة فارقة

وعن أهمية تواجد ملحن إماراتي في مثل هذه المناسبة، يقول درويش: هذه لحظة فارقة لي وللمشهد الموسيقي في الإمارات العربية المتحدة. لأول مرة، تتم دعوة مؤلف موسيقي إماراتي للتعاون والأداء إلى جانب مجموعة من أساطير مؤلفي موسيقى الأفلام في حفل موسيقي واحد.



لوحة وموسيقى

وقال درويش عن دمج اللوحة والموسيقى في أعماله: تأخذ هذه الرحلة الموسيقية الأوركسترا وتحولها إلى صوت اللوحة، حيث يكون كل لحن خطاً مرسوماً باللون، وكل انسجام ظلاً، وفيها يتحول الفن الصامت للرسم إلى سيمفونية حية من الأصوات والعواطف، وأضاف: لطالما كان مهرجان أبوظبي داعماً كبيراً للفنون على المستويين المحلي والدولي. أنا ممتن جداً لدعمهم، الذي كان دائما يفتح لي الأبواب لعرض أعمالي على المستوى العالمي. إنه إنجاز مهم بالنسبة لي أن أحظى بأول حضور فعلي لي في الولايات المتحدة في قاعة والت ديزني للحفلات الموسيقية في لوس أنجلوس.



محطات موسيقية عالمية

من محطات درويش المهمة أنه في عام 2017، تم أداء مؤلفاته من قبل موسيقيين متميزين من أوركسترا أكاديمية بيتهوفن البولندية، كما أنه في 2018 أصدر ألبومه الأول «أمواج حياتي» الذي نال إشادة واسعة بأصالته في التكوين، وفي العام نفسه حصل إيهاب درويش على لقب «الملحن الضيف الأول» لأوركسترا أكاديمية بيتهوفن وتمت دعوته للمشاركة كسفير للأورومتوسطية في أكاديمية الموسيقى، كما شهد عام 2019 تعاون درويش مع وزارة التربية والتعليم في الإمارات لإنتاج العرض المسرحي الرائد «صوت التسامح»، الذي أُنتج وعُرض في لو بيرل بدبي.

وفي عام 2020 تلقى إيهاب درويش دعوة من السفارة الأميركية في الإمارات العربية المتحدة للتعاون مع عازف البيانو والملحن الأميركي الشهير جون بيسلي.

كما تم تكليف درويش بتأليف مقطوعة موسيقية لنافورة النخلة في دبي، والتي سجلت في موسوعة غينيس كأكبر نافورة في العالم، حيث قام بتأليف القطعة الموسيقية «Aim For The Sky» كعلامة تجارية صوتية للنخلة، وفي يناير 2021 انضم درويش إلى أكاديمية أوبرا من أجل السلام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بناءً على دعوة من سفارة الإمارات في واشنطن.

وفي العام نفسه قدم درويش أداءً افتراضياً في مهرجان أبوظبي مع عمله السيمفوني «حكايات سيمفونية».

أما العمل الأخير وهو «السيمفونية الثلاثية» في أبوظبي، فقدم إيهاب درويش فيها الحركتين الأولى والرابعة، وبلغت مدة السمفونية 80 دقيقة، وهي مؤلفة من أربع حركات، كما تم إنتاجه بتكليف وإنتاج حصري لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون وقدم ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي»..

وكان الإلهام الأساسي في هذا العمل هو البيت الإبراهيمي بجزيرة السعديات، الذي يترجم القيم الإنسانية التي تحتضنها الإمارات وهي السلام والحب والتسامح.