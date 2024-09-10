«رواق الفن» يجمع 21 مبدعاً خليجياً

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي في الأول من أكتوبر المقبل، معرض «بين المد والجزر: خمسيّة خليجية» بمشاركة 21 فناناً ومجموعات فنية من الإمارات، وسلطنة عُمان وقطر والكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية.

ويسلط المعرض الذي يتزامن مع الذكرى العاشرة لتأسيس رواق الفن، الضوء على أبرز المحطات في مشهد الفنون البصرية في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2019، حيث يضم أعمالاً فنية ومعمارية وتصميمية تتنوع بين الرسم والفيديو والتركيبات الفنية والنحت، وتعكس الخصائص الثقافية والبيئية الفريدة للمنطقة.