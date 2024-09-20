"مايكروسوفت" تعلن عن ميزات جديدة في خدمة "كوبايلوت"

أعلنت شركة مايكروسوفت عن مجموعة من المزايا الجديدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في خدمة "كوبايلوت" الخاصة بتطبيقات مايكروسوفت 365، والتي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتسهيل العمليات.



تشمل هذه التحديثات ميزات مبتكرة في تطبيقات وورد، إكسل، باوربوينت، وتيمز، بالإضافة إلى ميزة "الوكلاء" التي ستتيح تنفيذ المهام بشكل مستقل نيابة عن المستخدمين.



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من بين الميزات الجديدة، تم إطلاق ميزة "صفحات كوبايلوت" (Copilot Pages)، وهي لوحة ديناميكية تتيح التعاون والمشاركة متعدد الأطراف باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء وتحرير ومشاركة المحتوى بسهولة.



كما تم تحسين أداء كوبايلوت في تطبيقات مثل إكسل، حيث يمكن الآن إجراء تحليلات معقدة باستخدام لغة البرمجة Python دون الحاجة إلى خبرة برمجية، فيما حصل باوربوينت على ميزة إنشاء السرد التلقائي لتحسين تقديم العروض.









بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين إنشاء "وكلاء كوبايلوت" لتولي مهام محددة مثل إدارة البريد الإلكتروني أو إنشاء ملفات تلقائيًا، ما يسهم في تبسيط العمليات وزيادة الكفاءة. كما تم تحسين ميزات إدارة البريد الإلكتروني في Outlook ليتمكن المستخدمون من تحديد الأولويات بسرعة باستخدام ميزة "تلخيص البريد الوارد" الذكية.

تأتي هذه التحديثات كجزء من استراتيجية مايكروسوفت لتعميم أدوات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الإنتاجية في بيئات العمل الرقمية.