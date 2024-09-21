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التعليم والمعرفة

اكتشاف مقطوعة موسيقية مجهولة لموتسارت

اكتشاف مقطوعة موسيقية مجهولة لموتسارت
21 سبتمبر 2024 14:42

اكتُشِفَت في مدينة لايبزيغ في شرق ألمانيا مقطوعة موسيقية قصيرة منسوبة إلى الموسيقار النمساوي الشهير وولفغانغ أماديوس موتسارت، ويُعتقد أنه ألّفها في شبابه. أعلن الباحثون عن هذا الاكتشاف يوم الخميس الماضي، موضحين بأن مدتها الإجمالية نحو 12 دقيقة.

أوضحت مكتبة بلدية لايبزيغ في بيان أن المقطوعة المُكتَشَفة يُعتقد أنها أُلِّفَت في منتصف أو أواخر ستينات القرن الثامن عشر. وُلد موتسارت عام 1756 وبدأ التأليف في سن مبكرة تحت إشراف والده ليوبولد موتسارت.

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تم اكتشاف المقطوعة أثناء تجميع الإصدار الأخير من مجموعة "كتالوغ كوشل" الشاملة لكل أعمال موتسارت الموسيقية. وأوضح البيان أن المخطوطة تعود إلى حوالي العام 1780، وليست بخط يد موتسارت نفسه، بل كُتبت بحبر بني داكن على ورق أبيض مصنوع يدوياً، وهي غير موقعة.

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أُطلِق على المقطوعة في مجموعة الأعمال الكاملة الجديدة عنوان "موسيقية ليلية صغيرة جدا" (Ganz kleine Nachtmusik)، في إشارة إلى أحد أشهر أعمال موتسارت. وقد تم عزفها للمرة الأولى علناً يوم الخميس من قبل فرقة ثلاثية وترية في مدينة سالزبورغ النمساوية، حيث وُلد موتسارت. وسيقام العرض الألماني الأول للمقطوعة في أوبرا لايبزيغ يوم السبت.


أفادت النسخة الجديدة من "كتالوغ كوشل" بأن العمل كُتب قبل رحلة موتسارت الأولى إلى إيطاليا. وأوضح أولريش ليسينغر، المدير العلمي لمؤسسة موتسارتيوم في سالزبورغ، أن هذه المقطوعة توفر معطيات جديدة عن موتسارت الشاب، الذي كان معروفاً بشكل أساسي حتى الآن كمؤلف لموسيقى البيانو والألحان والسيمفونيات.


وأشار ليسينغر إلى أن قائمة كتبها ليوبولد موتسارت، والد الموسيقي الشهير وأبرز معلميه، تضمنت عدداً من مؤلفات موسيقى الحجرة الأخرى التي كتبها في شبابه وفُقِدَت كلها. أما المقطوعة الثلاثية الوترية الكاملة، فقد أمكن حفظها في لايبزيغ بفضل مجموعة من الظروف المؤاتية، ونظراً إلى أن شقيقته هي التي تولت نسخ المخطوطة، يُرجّح أنها احتفظت بالعمل تخليداً لذكرى شقيقها.

المصدر: وكالات
مقطوعة موسيقية
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