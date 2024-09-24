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"إكس" تغير خاصية حظر الحسابات

شعار منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي
24 سبتمبر 2024 14:30

قامت شركة إكس (المعروفة سابقاً باسم تويتر) بإجراء تغيير جديد في نظام الحظر الخاص بها. وفقاً لما ذكره إيلون ماسك، مالك الشركة، فإن وظيفة الحظر ستمنع الحساب المحظور من التفاعل مع المنشورات العامة، لكنها لن تمنعه من رؤيتها.


حالياً، تعرض منصة إكس رسالة "لقد تم حظرك" عند محاولة عرض ملف شخص قام بحظرك، مما يمنعك من رؤية جميع منشوراته وردوده ووسائطه وقائمة متابعيه.

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كان ماسك قد أعرب عن عدم رضاه عن زر الحظر في السابق، حيث قال إن هذه الميزة "لا معنى لها" وأنه يجب استبدالها بشكل أقوى من كتم الصوت، كما هدد بإزالة إمكانية حظر الأشخاص على المنصة تمامًا، باستثناء الرسائل المباشرة.

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على الرغم من أن زر الحظر سيستمر في منع التفاعل مع منشورات الشخص، إلا أن المستخدمين المحظورين سيتمكنون من رؤيتها، مما قد يسهل على الأشخاص المسيئين مواصلة مضايقة ضحاياهم.

المصدر: وكالات
إيلون ماسك
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