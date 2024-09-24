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التعليم والمعرفة

"أوبن إيه آي" تعزز المطوّرين بمبادرة جديدة

"أوبن إيه آي" تعزز المطوّرين بمبادرة جديدة
24 سبتمبر 2024 14:49

أعلنت شركة OpenAI، المطورة لـ ChatGPT، عن إطلاق أكاديمية جديدة تهدف إلى تعزيز الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي وتدريب الأفراد على المهارات المتعلقة بهذا المجال، وسيتم إطلاقها في البداية في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وستركز الأكاديمية على دعم المواهب المحلية في مختلف الدول من خلال توفير تدريب متقدم بمساعدة خبراء OpenAI. 

 

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وأشارت OpenAI إلى أنها ستتعاون مع الجهات الخيرية لدعم المنظمات التي تعمل على حل تحديات مجتمعاتها. وسيتم تخصيص مليون دولار على شكل أرصدة API لتسهيل الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي.

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وأضافت الشركة أن العديد من الدول تمتلك قطاعات تكنولوجية نامية ومواهب واعدة، ولكن لا يزال الوصول إلى التدريب المتقدم والموارد التقنية محدودًا. وتهدف الأكاديمية إلى تعزيز الابتكار والنمو في قطاعات مثل الرعاية الصحية، الزراعة، التعليم، والتمويل.

المصدر: وكالات
تشات جي بي تي
الذكاء الاصطناعي
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